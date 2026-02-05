Lật xe tải chở ván gỗ tại giao lộ trên đường Lê Đức Anh gây ùn tắc kéo dài 05/02/2026 16:19

(PLO)- Lật xe tải chở ván gỗ tại giao lộ Lê Đức Anh – Tân Kỳ Tân Quý, TP.HCM vào chiều 5-2 khiến giao thông qua khu vực ùn tắc nghiêm trọng, hàng dài xe nối đuôi nhau.

Đến 15 giờ ngày 5-2, Đội CSGT Phú Lâm thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM mới giải quyết xong hiện trường vụ lật xe tải trên đường Lê Đức Anh (quận Bình Tân cũ).

Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày, xe tải 60E-021.xx lưu thông trên đường Lê Đức Anh, hướng từ cầu vượt An Sương về vòng xoay An Lạc.

Khi đến giao lộ Lê Đức Anh – Tân Kỳ Tân Quý (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân cũ), tài xế cho xe quay đầu để về lại hướng cầu vượt An Sương thì xe lật ngang ra đường.

Chiếc xe tải chở ván ép bất ngờ bị lật ở gần giao lộ. Ảnh: N.TÂN

Phát hiện vụ việc, người dân địa phương đã nhanh chóng đến hỗ trợ đưa tài xế ra ngoài an toàn. Tại hiện trường, chiếc xe tải bị hư hỏng, toàn bộ hàng hóa là các tấm ván gỗ ép trên thùng xe đổ tràn xuống mặt đường.

Ảnh hưởng từ sự cố lật xe khiến giao thông qua khu vực ùn ứ. Ảnh: N.TÂN

Sự cố lật xe tải xảy ra vào giờ cao điểm đã khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng. Trên các trục đường Lê Đức Anh và Tân Kỳ Tân Quý, hàng nghìn phương tiện gồm ô tô, xe tải, container và xe máy nối đuôi nhau xếp hàng dài nhiều km, gây kẹt xe nghiêm trọng.

Ngay sau đó, tài xế đã huy động nhân lực đến thu dọn các tấm ván gỗ vào sát vỉa hè. Lực lượng CSGT cũng có mặt kịp thời để điều tiết giao thông và hỗ trợ di dời hàng hóa. Hai xe cẩu chuyên dụng được điều động đến hiện trường để cứu hộ xe tải.

Gần một giờ sau, sự cố lật xe tải được giải quyết xong, ùn tắc giao thông tại khu vực dần giải tỏa.