Công an điều tra vụ 2 người tử vong bất thường trong căn nhà ở xã Hóc Môn 05/02/2026 17:47

(PLO)- Công an xã Hóc Môn, TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ 2 người tử vong bất thường tại căn nhà trong hẻm đường Đỗ Văn Dậy.

Chiều 5-2, Công an xã Hóc Môn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của hai người được phát hiện trong căn nhà nằm sâu trong hẻm đường Đỗ Văn Dậy.

Công an phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra vụ việc. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Thông tin ban đầu, hơn 13 giờ cùng ngày, một người đàn ông đến căn nhà trong hẻm đường Đỗ Văn Dậy để thăm họ hàng. Khi vào bên trong, người này hoảng hốt phát hiện người đàn ông là người thân đã tử vong, thi thể có dấu hiệu bất thường nên hô hoán, kêu cứu.

Người dân xung quanh sau đó có mặt, khi vào bên trong, họ phát hiện thêm thi thể một phụ nữ sống chung nhà với người đàn ông.

Đến khoảng 17 giờ, thi thể người đàn ông và người phụ nữ được đưa về nhà xác để phục vụ điều tra. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Vụ việc sau đó được trình báo Công an xã Hóc Môn. Nhận tin báo, công an địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm để phục vụ công tác điều tra.

Theo người dân sống xung quanh, người đàn ông tên H (khoảng 57 tuổi) và người phụ nữ khoảng 60 tuổi, hai người sống chung như vợ chồng trong căn nhà này đã nhiều năm.

Khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, thi thể hai nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân tử vong.