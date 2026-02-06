Tìm cha, mẹ của trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại Bệnh viện Quân y 4 06/02/2026 04:22

Ngày 6-2, UBND phường Dĩ An, TP.HCM cho biết vừa ban hành thông báo về việc tìm cha, mẹ đẻ của một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại Bệnh viện Quân y 4, thuộc phường Dĩ An, TP.HCM.

Bé trai sinh ngày 20-1-2026, cân nặng 3,1 kg được UBND phường Dĩ An thông báo tìm cha, mẹ. Ảnh: UBND phường Dĩ An

Theo thông báo, lúc 10 giờ 30 phút ngày 30-1, UBND phường Dĩ An tiếp nhận Văn bản của Bệnh viện Quân y 4, thông tin về một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại bệnh viện.

Trẻ bị bỏ rơi là bé trai, sinh ngày 20-1-2026, cân nặng 3,1 kg, sức khỏe ổn định. Khi được phát hiện, bé được quấn khăn màu xanh da trời, đội nón trắng viền xanh, kèm một túi nylon màu đỏ bên trong có 5 khăn sữa và 2 khăn tắm lớn, không có tài sản hay giấy tờ liên quan. Thông tin mẹ của trẻ là sản phụ DTN (sinh năm 1997), hiện không liên lạc được.

Lực lược chức năng địa phương phối hợp với Bệnh viện Quân y 4 họp bàn phương án. Ảnh: UBND phường Dĩ An

Để đảm bảo điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng cho trẻ trong thời gian chờ giải quyết theo quy định pháp luật, các cơ quan chức năng và Bệnh viện Quân y 4 đã thống nhất bàn giao trẻ cho vợ chồng bà Đoàn Thị Thu Hằng (30 tuổi) và ông Dương Xuân Hoàng (37 tuổi) tạm thời chăm sóc.

UBND phường Dĩ An tiến hành niêm yết công khai thông báo tại trụ sở UBND phường, trên trang thông tin điện tử và phát trên loa truyền thanh phường. Người dân biết thông tin về cha, mẹ đẻ của trẻ bị bỏ rơi trên đề nghị liên hệ UBND phường Dĩ An hoặc các đầu mối theo thông báo để phối hợp giải quyết.

Trong thời hạn 7 ngày liên tục kể từ ngày ra thông báo, nếu không có thông tin hoặc cha, mẹ đẻ không đến nhận con, UBND phường Dĩ An sẽ thực hiện các thủ tục tiếp theo, thông báo cho cá nhân đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ đến đăng ký khai sinh theo quy định.