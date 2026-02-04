TP.HCM: Cháy tiệm bánh trên đường Đỗ Xuân Hợp, nhiều hàng hóa bị thiêu rụi 04/02/2026 10:15

(PLO)- Tiệm bánh trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long, TP.HCM, bất ngờ bốc cháy dữ dội, nhiều hàng hoá bị thiêu rụi lúc rạng sáng.

Ngày 4-2, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan lấy lời khai, điều tra nguyên nhân vụ cháy tiệm bánh trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long, TP.HCM, khiến nhiều hàng hoá bên trong bị thiêu rụi.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội tại tiệm bánh trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long, TP.HCM. Ảnh: XUÂN MINH

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, khói lửa bất ngờ phát ra từ tiệm bánh chuyên kinh doanh bánh ngọt, bánh kem nằm trên đường Đỗ Xuân Hợp, đoạn gần giao lộ Tây Hòa (phường Phước Long).

Phát hiện cháy, người dân xung quanh hô hoán, sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng không thành do ngọn lửa bùng phát mạnh, nhanh chóng bao trùm cửa hàng.

Vụ việc không thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều hàng hoá trong cửa hàng bị thiêu rụi. Ảnh: XUÂN MINH

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 2, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai các biện pháp khống chế đám cháy. Sau một thời gian, hỏa hoạn được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến khoảng 200 m² khu vực cửa hàng bị ảnh hưởng, nhiều hàng hóa bên trong bị thiêu rụi.

Công an phường Phước Long đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ cháy, thống kê thiệt hại.