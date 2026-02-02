Thót tim cảnh 2 du khách đứng vẫy tay xin đi nhờ xe trên cao tốc 02/02/2026 17:16

(PLO)-Xe tuần tra đường cao tốc đã nhanh chóng tiếp cận và hỗ trợ 2 du khách này.

Ngày 2-2, Ban quản lý Điều hành quản lý và bảo dưỡng thường xuyên Cao tốc Hàm Nghi – Vũng Áng (Thuộc Công ty Cổ phần 456) cho biết, đã hỗ trợ hai du khách đứng vẫy tay trên cao tốc sau khi nhận được phản ánh.

Xe tuần tra đường trên cao tốc nhanh chóng tiếp cận hai du khách nước ngoài. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Theo đó, Ban quản lý nhận được thông báo từ người dân qua số điện thoại khi có hai người đứng vẫy tay xin đi nhờ trên cao tốc Hàm Nghi – Vũng Áng. Vị trí tại vị trí Km 526+0, hướng từ Bắc vào Nam, địa phận xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Sau đó, xe tuần tra đường cao tốc đã nhanh chóng tiếp cận và thực hiện đưa hai du khách này xuống cao tốc để hỗ trợ.

Hai du khách vẫy tay trên cao tốc được hỗ trợ rời khỏi cao tốc an toàn. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Hai du khách được xác định là khách du lịch, một du khách nữ có quốc tịch Indonesia và một du khách nam có quốc tịch Nga.

Hai người đang thực hiện đi du lịch tại Việt Nam bằng cách xin đi nhờ các xe tải và đến đâu thì dừng lại, ngủ lều và nấu ăn tự túc.

Khi đang trên đường di chuyển vào Đà Nẵng thì dừng lại trên cao tốc rồi vẫy tay xin đi nhờ.

Ông Lê Duy, cán bộ Ban quản lý khuyến cáo tài xế không dừng ở làn khẩn cấp để đón, trả người trên cao tốc. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Ông Lê Duy (cán bộ Ban quản lý) trực tiếp hỗ trợ hai du khách cho biết, đã hỗ trợ hai du khách một bữa ăn rồi tiếp tục hỗ trợ bắt xe cho du khách di chuyển vào TP Đà Nẵng như lịch trình của họ.

Đồng thời, khuyến cáo các tài xế không được dừng lại tại các làn dừng khẩn cấp để đón, trả người sai quy định mà phải đến các nút giao cao tốc gần nhất để ra khỏi cao tốc; đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.