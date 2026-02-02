Công an làm việc với người chia sẻ 'mỗi người dân sẽ được nhận 1 triệu đồng đón Tết' 02/02/2026 17:42

(PLO)- Thông tin "mỗi người dân sẽ được nhận 1 triệu đồng đón Tết Nguyên đán" là sai và người chia sẻ video đã bị công an mời lên làm việc.

Ngày 2-2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Bản Nguyên đã xử lý người đăng tin sai sự thật về việc “thưởng 1 triệu đồng dịp Tết”.

Công an xã Bản Nguyên làm việc với người đăng tải, chia sẻ video có nội dung sai trái. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Vừa qua, Công an xã Bản Nguyên đã chủ động rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, tài khoản Facebook “Q.U.Đ” đăng tải, chia sẻ một video có nội dung thông tin rằng mỗi người dân sẽ được nhận 1.000.000 đồng để đón Tết Nguyên đán năm 2026; đây được cho là “chủ trương mới của Chính phủ”, với gói ngân sách 100 nghìn tỉ đồng và việc chi trả do chính quyền địa phương thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 15 đến ngày 25 tháng Chạp.

Nội dung video nêu trên chưa được kiểm chứng, không có căn cứ pháp lý, có nguy cơ gây dư luận không tốt, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Tiến hành xác minh, Công an xã Bản Nguyên xác định chủ tài khoản Facebook nêu trên là anh Q.L.A.Đ (SN 2008, trú tại Khu 3, xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ). Công an đã mời anh Đ đến trụ sở để làm việc theo quy định. Tại buổi làm việc, anh Đ xác nhận là người trực tiếp tạo lập, quản lý và sử dụng tài khoản Facebook nêu trên, đồng thời thừa nhận đã chia sẻ video có nội dung sai sự thật.

Anh Đ trình bày, việc chia sẻ video xuất phát từ nhận thức hạn chế, không kiểm tra, xác minh nguồn tin, không nhận thức được hậu quả có thể xảy ra. Anh Đ không có mục đích xuyên tạc hay gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Qua quá trình làm việc, được Công an xã Bản Nguyên phân tích, giải thích các quy định của pháp luật, anh Đ đã nhận thức rõ hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội là vi phạm pháp luật. Anh Đ đã tự giác gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm khỏi trang Facebook cá nhân, đồng thời cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm các quy định về sử dụng mạng xã hội.