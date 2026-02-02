Quy định mới về bồi thường chuyến bay chậm, hủy hành khách cần biết 02/02/2026 13:05

(PLO)- Từ 1-7, nếu chuyến bay chậm, hủy do lỗi của hãng, ngoài xin lỗi, hãng hàng không phải bảo đảm ăn, nghỉ, đi lại cho hành khách.

Luật Hàng không dân dụng sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua ngày 10-12-2025, có hiệu lực từ 1-7 năm nay, bổ sung nhiều quy định mới liên quan trực tiếp đến quyền lợi của hành khách. Một trong những điểm đáng chú ý là làm rõ trách nhiệm của người vận chuyển khi chuyến bay bị chậm, huỷ hoặc hành khách bị từ chối vận chuyển.

Làm rõ trách nhiệm của hãng hàng không

Ông Đỗ Hồng Cẩm, Phó Cục trưởng Hàng không, cho biết Luật mới kế thừa các quy định đã áp dụng ổn định, đồng thời sửa đổi, bổ sung những nội dung còn vướng mắc trong thực tiễn. Trọng tâm là làm rõ trách nhiệm của người vận chuyển và quyền lợi của hành khách.

Theo đó, người vận chuyển có nghĩa vụ công bố công khai tiêu chuẩn dịch vụ vận tải hàng không thương mại; thông báo kịp thời, đầy đủ cho hành khách các thông tin liên quan đến chuyến bay. Trong suốt quá trình vận chuyển, hãng phải quan tâm, chăm sóc hành khách, đặc biệt là người khuyết tật hoặc hành khách cần hỗ trợ đặc biệt.

Hành khách nằm ngủ tại sân bay Tân Sơn Nhất vì chuyến bay bị chậm lên đến 7 tiếng đồng hồ. Ảnh: CTV

Trường hợp hành khách đã được xác nhận chỗ trên chuyến bay nhưng chuyến bay bị chậm, bị huỷ hoặc hành khách bị từ chối vận chuyển mà không do lỗi của hành khách, hãng hàng không phải thông báo kịp thời, xin lỗi hành khách. Đồng thời, hãng phải bảo đảm việc ăn, nghỉ, đi lại và chịu các chi phí liên quan trực tiếp, phù hợp với thời gian hành khách phải chờ đợi tại sân bay.

Nếu việc chậm, hủy chuyến hoặc từ chối vận chuyển do lỗi của hãng, ngoài các nghĩa vụ nêu trên, người vận chuyển còn phải thu xếp hành trình phù hợp cho hành khách hoặc hoàn trả tiền phần vé chưa sử dụng theo yêu cầu của hành khách. Việc hoàn tiền này không được kèm theo bất kỳ khoản thu nào khác.

Đáng chú ý, trong trường hợp do lỗi của hãng, hành khách đã được xác nhận chỗ nhưng bị từ chối vận chuyển, chuyến bay bị hủy hoặc bị chậm kéo dài, hãng hàng không còn phải trả một khoản bồi thường ứng trước, không hoàn lại. Khoản bồi thường này có thể bằng tiền hoặc bằng chứng từ khác có giá trị tương đương.

Trường hợp phát sinh bồi thường thiệt hại theo trách nhiệm dân sự của người vận chuyển, khoản bồi thường ứng trước sẽ được trừ vào khoản bồi thường dân sự. Người vận chuyển phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin do mình công bố, thông báo cho hành khách.

Nhà chức trách hàng không có trách nhiệm giám sát việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ này của các hãng hàng không.

Hành khách cần làm gì để bảo vệ quyền lợi?

Luật cũng quy định rõ quyền của hành khách khi chuyến bay không được thực hiện đúng kế hoạch do lỗi của hãng. Cụ thể, hành khách có quyền yêu cầu hãng thu xếp hành trình phù hợp hoặc hoàn trả tiền phần tiền vé, phần dịch vụ chưa sử dụng.

Hành khách được thông báo về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển trong các trường hợp hành khách tử vong, bị thương, hành lý bị mất, hư hỏng hoặc vận chuyển chậm.

Trong quá trình bay, hành khách có quyền từ chối bay tiếp tại bất kỳ cảng hàng không nào hoặc tại nơi hạ cánh bắt buộc. Khi đó, hành khách được nhận lại tiền vé hoặc số tiền tương ứng với phần vé, phần dịch vụ chưa sử dụng sau khi đã trừ các chi phí và tiền phạt theo quy định của hãng hàng không.

Thời gian qua nhiều khách phàn nàn chuyến bay bị chậm chuyến lâu nhưng không nhận được thông báo hay lời xin lỗi từ hành khách. Ảnh: V.LONG

Luật cũng làm rõ quy định đối với trẻ em đi máy bay. Trẻ em từ đủ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi được bố trí chỗ ngồi riêng và phải sử dụng dịch vụ hỗ trợ của hãng trong trường hợp không có người lớn đi cùng. Trẻ em dưới 2 tuổi không có chỗ ngồi riêng và bắt buộc phải có người lớn đi cùng.

Theo nhà chức trách hàng không, việc đưa các quy định này vào luật giúp minh định rõ trách nhiệm của hãng hàng không. Qua đó, hạn chế tình trạng thời gian qua một số hãng khi chậm, hủy chuyến nhưng không hoàn tiền vé hoặc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bồi thường cho hành khách.

Ngoài các quy định liên quan đến quyền lợi hành khách, Luật Hàng không dân dụng sửa đổi còn làm rõ vai trò, chức năng của Nhà chức trách hàng không và Nhà chức trách an ninh hàng không. Luật bổ sung quy định về người đứng đầu Nhà chức trách hàng không, giám sát viên hàng không.

Luật cũng sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý, khai thác máy bay; quản lý đội máy bay của các hãng hàng không Việt Nam; quy định về nhân viên hàng không; tổ chức, sử dụng và khai thác vùng trời; quản lý hoạt động bay.

Đáng chú ý, Luật bổ sung một chương mới về hệ thống quản lý an toàn hàng không. Chương này quy định việc điều tra an toàn đối với sự cố nghiêm trọng, tai nạn máy bay theo hướng độc lập, tách biệt với hoạt động giám sát an toàn hàng không.

Bên cạnh đó, Luật còn bổ sung, sửa đổi một số nội dung nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hàng không dân dụng.

“Các nội dung này liên quan đến đất đai, đầu tư xây dựng tại cảng hàng không; xây dựng cơ sở dữ liệu ngành hàng không; nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; chuyển đổi số; chuyển giao công nghệ; phát triển công nghiệp hàng không…”- ông Cẩm cho hay.