Hàng chục chuyến bay đến Huế, Đà Nẵng phải hủy, đổi giờ vì bão Fengshen 22/10/2025 17:44

(PLO)- Hàng chục chuyến bay đến và đi từ Huế, Đà Nẵng buộc phải hủy hoặc điều chỉnh giờ khai thác do ảnh hưởng của bão số 12 (Fengshen).

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Fengshen (bão số 12) đang tiến gần đất liền, Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản gửi các đơn vị trong ngành yêu cầu chủ động triển khai công tác phòng, chống và ứng phó bão, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hoạt động bay, người và tài sản tại các cảng hàng không, sân bay.

Theo dự báo, các cảng hàng không nằm trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 12 gồm: Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, Đà Nẵng và Chu Lai. Ngoài ra, các cảng hàng không Pleiku và Phù Cát được yêu cầu thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết, chuẩn bị phương án ứng phó khi bão có diễn biến bất thường.

Nhiều chuyến bay đến TP Huế bị hủy và đổi giờ do ảnh hưởng của bão Fengshen. Ảnh: BT.

Liên quan đến kế hoạch khai thác bay, hãng Vietnam Airlines cho biết hãng sẽ điều chỉnh và hủy một số chuyến bay tại khu vực miền Trung trong các ngày 22 và 23-10 nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách và tổ bay.

Cụ thể, ngày 22-10, các chuyến bay:

VN1545 (Hà Nội - Huế) và VN1544 (Huế - Hà Nội) khởi hành sớm hơn 2 tiếng.

Các chuyến VN179, VN180, VN187, VN188 (giữa Hà Nội - Đà Nẵng) và VN136, VN137, VN140 (giữa TP.HCM - Đà Nẵng) cất cánh sớm hơn 1 tiếng 30 phút đến 2 tiếng.

VN1378 (TP.HCM - Huế) và VN1379 (Huế - TP.HCM) chuyển sang sáng 23-10.

Một số chuyến bay bị hủy trong ngày 22-10 gồm:

VN1549 (Hà Nội - Huế), VN1548 (Huế - Hà Nội), VN7197 (Hà Nội – Đà Nẵng), VN7122, VN142 (TP.HCM - Đà Nẵng), VN143 (Đà Nẵng – TP.HCM), VN1940 (Đà Nẵng – Cam Ranh) và VN1941 (Cam Ranh – Đà Nẵng).

Trong ngày 23-10, Vietnam Airlines tiếp tục điều chỉnh kế hoạch khai thác:

VN1378/1379 (TP.HCM – Huế) khởi hành sáng 23-10.

VN199 (Hà Nội – Đà Nẵng) và VN148 (TP.HCM – Đà Nẵng) hạ cánh tại Đà Nẵng sau 9 giờ sáng.

Các chuyến quốc tế từ Đà Nẵng đi Nhật Bản và Hàn Quốc như VN318/319 (Narita), VN336/337 (Kansai), VN430/431 (Incheon) dời thời gian cất cánh sau 9 giờ sáng.

Hai chuyến VN156 (Đà Nẵng – Hà Nội) và VN101 (Đà Nẵng – TP.HCM) bị hủy.

Do ảnh hưởng của bão số 12, sóng biển tại phường Thuận An (TP Huế) dâng cao, đập mạnh vào bờ. Ảnh: NGUYỄN DO.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, trong cùng thời gian này, nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế khác có thể bị ảnh hưởng dây chuyền do tác động của thời tiết xấu. Hãng khuyến cáo hành khách chủ động theo dõi thông tin dự báo thời tiết, tình hình giao thông và sắp xếp thời gian đến sân bay hợp lý để làm thủ tục đúng giờ.

Về phía hãng Vietjet, một số chuyến bay của hãng trong các ngày 22 và 23-10 có thể phải điều chỉnh kế hoạch khai thác, đặc biệt là các chuyến đến và đi từ Đà Nẵng, Huế, Chu Lai và Đồng Hới.

Hãng khuyến cáo hành khách có kế hoạch bay trong thời gian này nên chủ động kiểm tra lịch trình và tình hình thời tiết trước khi di chuyển ra sân bay. Một số chuyến bay có thể tạm ngừng khai thác hoặc thay đổi giờ cất cánh tùy theo diễn biến thực tế của bão.