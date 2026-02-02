Công an TP.HCM tìm thân nhân người đàn ông tử vong dưới chân cầu Nguyễn Văn Cừ 02/02/2026 14:45

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang thụ lý điều tra vụ chết chưa rõ nguyên nhân và truy tìm thân nhân người đàn ông tử vong dưới chân cầu Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Hưng.

Ngày 2-2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ chết chưa rõ nguyên nhân, phát hiện vào lúc 14 giờ 40 ngày 21-1-2026.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy tại khu vực dưới chân cầu Nguyễn Văn Cừ, thuộc địa bàn phường Chánh Hưng (quận 8 cũ), TP.HCM.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là nam giới, khoảng 55 tuổi, cao khoảng 160cm. Người này có tóc đen ngắn và bị mất nhiều răng cửa ở hàm trên.

Tại thời điểm phát hiện, nạn nhân mặc áo thun ngắn tay màu vàng nhạt có sọc ngang màu nâu đỏ và đen. Người này mặc quần đùi màu vàng bên ngoài và màu xanh bên trong. Trên tay trái nạn nhân đeo một chiếc đồng hồ màu trắng không rõ nhãn hiệu.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo ai là người thân hoặc có thông tin về nạn nhân, xin liên hệ đơn vị này.

Người dân có thể gặp cán bộ điều tra Phạm Hùng, Đội 3, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, số điện thoại: 0907.307.500.