Công an TP.HCM truy tìm người liên quan vụ trộm 160 triệu đồng tại siêu thị 30/01/2026 15:26

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang truy tìm Nguyễn Đình Huy để làm rõ vụ mất trộm 160 triệu đồng xảy ra tại một siêu thị ở phường Tân Mỹ.

Ngày 30-1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ trộm cắp tài sản phát hiện ngày 24-3-2025 tại cửa hàng Foodmart, địa chỉ lô M8, phường Tân Mỹ, TP.HCM.

Theo điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT tiếp nhận trình báo của Công ty Cổ phần siêu thị thực phẩm Việt Nam (Foodmart) về việc bị mất trộm số tiền 160 triệu đồng.

Quá trình xác minh, công an xác định Nguyễn Đình Huy (40 tuổi, trú tại 337 Tùng Thiện Vương, phường Phú Định, TP.HCM hoặc xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh) là người có liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, hiện Huy không có mặt tại địa phương, không rõ đi đâu, làm gì.

Để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định truy tìm và yêu cầu Nguyễn Đình Huy ra trình diện.

Công an đề nghị ai biết thông tin về Huy, vui lòng thông báo cho Đội 3, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP.HCM; địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM gặp điều tra viên thụ lý Nguyễn Ngọc Tuyền; số điện thoại 0932929555 hoặc cơ quan công an cấp trên theo hệ lực lượng.