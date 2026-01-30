CSGT An Lạc mời làm việc tài xế xe bồn để nước thải chảy tràn xuống đường 30/01/2026 10:47

(PLO)- Đội CSGT An Lạc đã lập biên bản xử phạt 3 triệu đồng đối với tài xế xe bồn để nước thải chảy tràn xuống mặt đường tại giao lộ Thanh Niên - Nguyễn Văn Bứa, TP.HCM.

Ngày 30-1, Đội CSGT An Lạc thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông TL (50 tuổi, ngụ xã Tân Vĩnh Lộc) về hành vi điều khiển xe chở chất thải để nước chảy xuống mặt đường.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh xe bồn 62C-100.xx đang di chuyển thì nước thải chảy tràn xuống đường.

Hình ảnh từ clip cho thấy nước thải kéo dài hơn 5 m, khiến nhiều học sinh đi bộ và người đi xe máy suýt bị văng trúng.

Đội CSGT An Lạc đã mời tài xế lên làm việc, lập hồ sơ xử lý theo quy định. Ảnh: PH

Ngay khi nắm thông tin, Đội CSGT An Lạc đã xác minh và mời tài xế lên làm việc. Tại trụ sở công an, ông TL thừa nhận vụ việc xảy ra vào lúc 17 giờ 23 ngày 26-1 tại giao lộ Thanh Niên – Nguyễn Văn Bứa, xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn cũ).

Với hành vi để nước thải chảy xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông, tài xế bị xử phạt 3 triệu đồng theo quy định.

Lực lượng CSGT khuyến cáo các tài xế chở vật liệu, chất thải cần kiểm tra kỹ kỹ thuật xe, che chắn và đóng kín bồn chứa trước khi lưu thông để đảm bảo vệ sinh môi trường.