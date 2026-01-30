CSGT An Lạc mời làm việc tài xế xe bồn để nước thải chảy tràn xuống đường

Ngày 30-1, Đội CSGT An Lạc thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông TL (50 tuổi, ngụ xã Tân Vĩnh Lộc) về hành vi điều khiển xe chở chất thải để nước chảy xuống mặt đường.
Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh xe bồn 62C-100.xx đang di chuyển thì nước thải chảy tràn xuống đường.
Hình ảnh từ clip cho thấy nước thải kéo dài hơn 5 m, khiến nhiều học sinh đi bộ và người đi xe máy suýt bị văng trúng.
Ngay khi nắm thông tin, Đội CSGT An Lạc đã xác minh và mời tài xế lên làm việc. Tại trụ sở công an, ông TL thừa nhận vụ việc xảy ra vào lúc 17 giờ 23 ngày 26-1 tại giao lộ Thanh Niên – Nguyễn Văn Bứa, xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn cũ).
Với hành vi để nước thải chảy xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông, tài xế bị xử phạt 3 triệu đồng theo quy định.
Lực lượng CSGT khuyến cáo các tài xế chở vật liệu, chất thải cần kiểm tra kỹ kỹ thuật xe, che chắn và đóng kín bồn chứa trước khi lưu thông để đảm bảo vệ sinh môi trường.
Theo Nghị định 100/2019 (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021), hành vi điều khiển xe chở hàng rời, chất thải, vật liệu xây dựng dễ rơi vãi mà không có mui, bạt che đậy hoặc có mui, bạt che đậy nhưng vẫn để rơi vãi; chở hàng để nước chảy xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường sẽ bị xử phạt hành chính.
Mức phạt tiền đối với người điều khiển xe vi phạm là từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, như buộc phải thu dọn rác, chất thải, vật liệu rơi vãi và khôi phục tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.