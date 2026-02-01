Đắk Lắk: Phát hiện nhóm chế tạo súng quân dụng 01/02/2026 16:52

Ngày 1-2, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam bốn bị can để điều tra về các hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Các bị can và số súng tự chế tạo tại công an. Ảnh: S.Đ

Các bị can gồm: Lê Như Đức (26 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa), Trần Ngọc Quân (21 tuổi), Nguyễn Đức Phúc (27 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk) và Phạm Đức Chung (24 tuổi, ngụ tỉnh Lào Cai).

Khám xét nơi ở của các bị can, công an thu giữ năm khẩu súng quân dụng cùng nhiều thiết bị, dụng cụ dùng để chế tạo súng.

Trước đó, ngày 7-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ Lê Như Đức khi người này đang vận chuyển một khẩu súng dạng khí nén (PCP) cùng hơn 1.000 viên đạn chì đi giao cho khách ở xã Tam Giang, tỉnh Đắk Lắk.

Công an đã trưng cầu giám định, xác định khẩu súng và số đạn nói trên là vũ khí quân dụng.

Tại cơ quan công an, bước đầu Đức khai nhận khoảng tháng 5-2025, do biết nhiều người có nhu cầu mua súng tự chế nên đã tham gia các hội nhóm trên mạng xã hội rồi đặt mua thiết bị về lắp ráp.

Sau khi lắp ráp thành công, Đức quay video đăng lên mạng xã hội để quảng bá. Khi có khách đặt mua, Đức thống nhất giá cả rồi gửi súng cho khách qua các phương thức vận chuyển.

Mở rộng điều tra, công an bắt giữ thêm Quân và Phúc. Đồng thời, Công an tỉnh Đắk Lắk cử một tổ công tác ra tỉnh Lào Cai bắt giữ Chung, người chuyên bán thiết bị cho Đức chế tạo súng.