Công an TP.HCM triệt phá đường dây mua bán súng đạn quy mô lớn 17/01/2026 09:45

(PLO)- Công an TP.HCM vừa triệt xóa đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn, thu giữ hàng chục khẩu súng cùng hàng ngàn viên đạn, khởi tố 13 bị can liên quan.

Ngày 17-1, Công an TP.HCM cho biết trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) đã triệt xóa đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn. Đường dây này hoạt động trong thời gian dài và liên quan nhiều địa phương.

Triệt xóa đường dây mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng quy mô lớn tại TP.HCM.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.HCM về tăng cường rà soát, đấu tranh với các hành vi mua bán pháo, vũ khí, vật liệu nổ trên không gian mạng, PC02 phát hiện Nguyễn Huỳnh Vũ (sinh năm 1987, thường trú phường Phú Nhuận) có dấu hiệu mua bán, tàng trữ trái phép súng, đạn thể thao, linh kiện súng và đạn quân dụng. Nhận định đây là đường dây phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an ninh trật tự, PC02 đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Công an TP.HCM đã triệt xóa đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng với quy mô lớn, hoạt động trong thời gian dài. Ảnh: CA

Ngày 5-1-2026, Ban chuyên án tổ chức triệt xóa, tập trung làm rõ toàn bộ hoạt động phạm tội. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ đầu tháng 8-2022, Vũ mua nguyên vật liệu để chế tạo các chi tiết súng như CZ455, CZ457, Ruger nhằm bán kiếm lời.

Hoạt động này tạm dừng vào khoảng tháng 4-2023. Đến năm 2024, Vũ chuyển sang mua đạn, súng thể thao và đạn quân dụng để lắp ráp, bán cho các đối tượng có nhu cầu.

Công an lấy lời khai những người liên quan. Ảnh: CA

Từ năm 2022 đến khi bị phát hiện, Nguyễn Huỳnh Vũ đã bán súng, linh kiện và đạn cho nhiều đối tượng tại TP.HCM và các tỉnh lân cận. Cơ quan công an đã truy xét, mời làm việc 20 người liên quan. Các đối tượng này đều thừa nhận hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng của Vũ.

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án khám xét khẩn cấp 18 địa điểm tại TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh và Lâm Đồng. Công an thu giữ 21 khẩu súng các loại, 4.227 viên đạn, 112 hộp tiếp đạn, 31 ống giảm thanh, nhiều linh kiện chế tạo súng cùng dao, kiếm, gậy ba khúc và thuốc súng.

Nhiều tang vật bị cơ quan công an thu giữ. Ảnh: CA

Kết quả giám định sơ bộ xác định có 14 khẩu súng quân dụng, 2.637 viên đạn quân dụng cùng nhiều vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ có tính sát thương cao.

Ngày 12-1-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án "Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", khởi tố 13 bị can, bắt tạm giam 11 bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với các đối tượng trong đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Ảnh: CA

Hiện cơ quan điều tra đang giám định bổ sung đối với 4 trường hợp để xem xét trách nhiệm hình sự, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan.

Công an TP.HCM khẳng định hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng là đặc biệt nguy hiểm. Lực lượng công an sẽ kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm và khuyến cáo người dân kịp thời tố giác tội phạm khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ.