Ông Trump có phát ngôn mới về căng thẳng Mỹ-Cuba 02/02/2026 09:08

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ đang đàm phán với lãnh đạo Cuba, chỉ ít ngày sau khi Washington cảnh báo phong tỏa dầu mỏ, gia tăng sức ép lên nền kinh tế của quốc gia Nam Mỹ.

Ngày 1-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang tiến hành đàm phán với ban lãnh đạo Cuba nhằm đạt một thỏa thuận, chỉ vài ngày sau khi ông cảnh báo phong tỏa nguồn cung dầu mỏ vào quốc đảo Caribe này, theo tờ The Guardian.

“Cuba đang suy yếu. Tình trạng đó đã kéo dài từ lâu, nhưng giờ họ không còn Venezuela chống lưng nữa. Vì vậy chúng tôi đang nói chuyện với những người từ Havana, những người ở cấp cao nhất, để xem chuyện gì sẽ xảy ra” - ông Trump nói.

“Tôi nghĩ chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận với Cuba” - ông nói, nhưng không cho biết thỏa thuận đó sẽ bao gồm những nội dung gì.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Phía Cuba chưa lên tiếng về thông tin trên.

Trước đó, ngày 29-1, ông Trump ký ban hành một sắc lệnh cho phép Washington áp thuế đối với hàng hóa từ bất kỳ nước nào cung cấp dầu cho Cuba, theo hãng tin Reuters.

Sau đó, người đứng đầu Nhà Trắng nói rằng tình hình Cuba chưa đến mức trở thành một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Theo ông, Havana nhiều khả năng sẽ phải tìm đến Washington để đàm phán, bởi nền kinh tế đang rơi vào thế bế tắc.

Về phía Cuba, ngày 30-1. Bộ trưởng Ngoại giao Cuba - ông Bruno Rodriguez Parrilla cho biết Havana đã tuyên bố "tình trạng khẩn cấp quốc tế" để đáp trả sắc lệnh của Tổng thống Trump.

Cùng ngày, Chủ tịch Cuba - ông Miguel Diaz-Canel chỉ trích động thái của Mỹ là "bóp nghẹt" nền kinh tế Cuba, khẳng định Havana sẽ đáp trả “một cách kiên định, bình tĩnh".

“Chúng tôi lên án bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất sự leo thang mới của chính phủ Mỹ đối với Cuba, về quyết tâm [của Washington] nhằm áp đặt một lệnh phong tỏa tuyệt đối đối với nguồn cung nhiên liệu của đất nước chúng tôi” - ông nhấn mạnh.