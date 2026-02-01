Chủ tịch Cuba lên tiếng việc Mỹ chặn nguồn cung dầu

Ngày 30-1, Chủ tịch Cuba - ông Miguel Diaz-Canel đã lên tiếng phản đối việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế đối với các quốc gia cung cấp dầu cho Cuba, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.
Trong các bài đăng trên mạng xã hội X, ông Diaz-Canel cho rằng Mỹ đang nỗ lực "bóp nghẹt" nền kinh tế Cuba, đồng thời cáo buộc Washington đang leo thang chiến dịch gây sức ép lên Havana vốn đã kéo dài nhiều thập niên qua.
Ông Diaz-Canel cho rằng chính quyền Tổng thống Trump đang dùng sức ép làm công cụ đối ngoại, đồng thời tìm cách áp đặt việc Cuba được phép buôn bán, giao thương với những quốc gia nào.
“Chúng tôi lên án bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất sự leo thang mới của chính phủ Mỹ đối với Cuba, về quyết tâm [của Washington] nhằm áp đặt một lệnh phong tỏa tuyệt đối đối với nguồn cung nhiên liệu của đất nước chúng tôi” - ông nhấn mạnh.
Nhà lãnh đạo Cuba cho rằng Mỹ đang tự cho mình “quyền chỉ đạo các quốc gia có chủ quyền được phép giao thương với những nước nào”.
Bất chấp sức ép, ông khẳng định Cuba sẽ đáp trả “một cách kiên định, bình tĩnh và với niềm tin rằng lẽ phải hoàn toàn đứng về phía chúng tôi”, kết thúc một bài đăng bằng khẩu hiệu: “Tổ quốc hay là chết. Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng".
Nhà lãnh đạo Cuba cho rằng động thái mới nhất này đã phơi bày rõ ràng hơn bản chất chính sách của Washington đối với Havana.
Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba - ông Bruno Rodriguez Parrilla cho biết Havana đã tuyên bố "tình trạng khẩn cấp quốc tế" để đáp trả sắc lệnh của Tổng thống Trump.
Mỹ chưa lên tiếng về các thông tin trên.
Nhiều nước như Nga, Trung Quốc, Venezuela, Mexico cũng lên án động thái của Mỹ liên quan tình hình Cuba.
Khi căng thẳng giữa Mỹ và Cuba leo thang lên mức cao nhất kể từ Khủng hoảng tên lửa Cuba (1962), bầu không khí tại một cuộc họp gần đây của nhân viên Đại sứ quán Mỹ ở Havana trở nên đặc biệt nặng nề, đài CNN đưa tin.
“Nếu các bạn vẫn chưa chuẩn bị hành lý thì hãy chuẩn bị ngay” - Đại biện lâm thời Mỹ tại Cuba Mike Hammer nói, theo lời một người có mặt tại cuộc họp.
“Trong nhiều năm qua, người Cuba luôn phàn nàn về cái gọi là ‘lệnh phong tỏa’. Nhưng bây giờ sẽ là một cuộc phong tỏa thực sự. Không thứ gì được đưa vào. Dầu mỏ sẽ không còn cập bến nữa” - ông Hammer nói với các nhà ngoại giao Mỹ và nhân viên địa phương, nhắc tới cách chính quyền Cuba gọi lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ.
Khi được CNN liên hệ về những phát biểu mang tính cảnh báo này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận về các cuộc họp nội bộ.
Phía Cuba cũng chưa lên tiếng về thông tin trên.