Chủ tịch Cuba lên tiếng việc Mỹ chặn nguồn cung dầu 01/02/2026 08:09

(PLO)- Chủ tịch Cuba - ông Miguel Diaz-Canel chỉ trích động thái mới nhất của Mỹ là "bóp nghẹt" nền kinh tế Cuba, khẳng định Havana sẽ đáp trả “một cách kiên định, bình tĩnh".

Ngày 30-1, Chủ tịch Cuba - ông Miguel Diaz-Canel đã lên tiếng phản đối việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế đối với các quốc gia cung cấp dầu cho Cuba, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Trong các bài đăng trên mạng xã hội X, ông Diaz-Canel cho rằng Mỹ đang nỗ lực "bóp nghẹt" nền kinh tế Cuba, đồng thời cáo buộc Washington đang leo thang chiến dịch gây sức ép lên Havana vốn đã kéo dài nhiều thập niên qua.

Ông Diaz-Canel cho rằng chính quyền Tổng thống Trump đang dùng sức ép làm công cụ đối ngoại, đồng thời tìm cách áp đặt việc Cuba được phép buôn bán, giao thương với những quốc gia nào.

Chủ tịch Cuba - ông Miguel Diaz-Canel. Ảnh: ANADOLU AGENCY

“Chúng tôi lên án bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất sự leo thang mới của chính phủ Mỹ đối với Cuba, về quyết tâm [của Washington] nhằm áp đặt một lệnh phong tỏa tuyệt đối đối với nguồn cung nhiên liệu của đất nước chúng tôi” - ông nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Cuba cho rằng Mỹ đang tự cho mình “quyền chỉ đạo các quốc gia có chủ quyền được phép giao thương với những nước nào”.

Bất chấp sức ép, ông khẳng định Cuba sẽ đáp trả “một cách kiên định, bình tĩnh và với niềm tin rằng lẽ phải hoàn toàn đứng về phía chúng tôi”, kết thúc một bài đăng bằng khẩu hiệu: “Tổ quốc hay là chết. Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng".

Nhà lãnh đạo Cuba cho rằng động thái mới nhất này đã phơi bày rõ ràng hơn bản chất chính sách của Washington đối với Havana.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba - ông Bruno Rodriguez Parrilla cho biết Havana đã tuyên bố "tình trạng khẩn cấp quốc tế" để đáp trả sắc lệnh của Tổng thống Trump.

Mỹ chưa lên tiếng về các thông tin trên.

Nhiều nước như Nga, Trung Quốc, Venezuela, Mexico cũng lên án động thái của Mỹ liên quan tình hình Cuba.