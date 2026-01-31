Nga, Trung Quốc, Venezuela lên tiếng việc ông Trump ký sắc lệnh chặn dầu vào Cuba 31/01/2026 16:30

(PLO)- Nhiều nước gồm Nga, Trung Quốc, Venezuela,... đồng loạt lên tiếng trước việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh cho phép Washington áp thuế đối với hàng hóa từ bất kỳ nước nào cung cấp dầu cho Cuba.

Các nước như Nga, Trung Quốc,... đã lên tiếng bày tỏ quan ngại, đồng thời khẳng định ủng hộ Cuba sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh tăng thuế đối với các nước cung cấp dầu cho Havana.

Nga

Ngày 31-1, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Moscow kiên quyết lên án hành động của Mỹ nhằm vào Havana, cũng như sức ép mà Washington áp đặt đối với giới lãnh đạo và người dân Cuba, theo hãng thông tấn TASS.

“Lập trường của Nga về vấn đề này không thay đổi: các biện pháp trừng phạt đơn phương nhằm gây sức ép đối với các quốc gia có chủ quyền, độc lập, được áp đặt ngoài khuôn khổ Liên Hợp Quốc (LHQ), Hiến chương LHQ và các chuẩn mực khác của luật pháp quốc tế, là hoàn toàn không thể chấp nhận” - bà Zakharova nhấn mạnh.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Theo vị phát ngôn viên, động thái của ông Trump đánh dấu sự “tái diễn một cách cực đoan chiến lược gây sức ép tối đa mà Mỹ nhiều lần áp dụng đối với Cuba, nhằm bóp nghẹt nền kinh tế Havana”.

Bà Zakharova khẳng định mối quan hệ Nga-Cuba “không nhằm chống lại bất kỳ bên thứ ba nào và không thể bị coi là gây tổn hại đến lợi ích của bất kỳ ai”.

Chia sẻ trên kênh truyền hình Rossiya-24, Đại sứ Nga tại LHQ Vasily Nebenzya cho rằng Mỹ không thể hành động với Cuba giống như đã làm với Venezuela.

Ông Nebenzya lưu ý viễn cảnh bất ổn khó lường nếu Mỹ áp dụng kịch bản ở Caracas vào Havana.

Trung Quốc

Tại cuộc họp báo ngày 30-1, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn khẳng định Bắc Kinh kiên quyết ủng hộ Cuba trong việc bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, đồng thời bác bỏ mọi sự can thiệp từ bên ngoài, theo trang web Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn. Ảnh: BNG TRUNG QUỐC

“Trung Quốc kiên quyết phản đối các động thái tước đoạt quyền được sinh tồn và phát triển của người dân Cuba, cũng như những hành vi phi nhân đạo” - ông Quách nói.

Venezuela

Cùng ngày 30-1, chính phủ Venezuela ra tuyên bố nhấn mạnh sắc lệnh của Mỹ về việc áp thuế với các quốc gia duy trì quan hệ kinh tế với Cuba là không phù hợp với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế cũng như thương mại toàn cầu, theo tờ China Daily.

Đăng trên nền tảng Telegram, Ngoại trưởng Venezuela - ông Yvan Gil khẳng định: "Mọi biện pháp hạn chế hoặc áp đặt điều kiện lên việc trao đổi hàng hóa, dịch vụ, cũng như giới hạn quyền chủ quyền của các quốc gia trong việc lựa chọn đối tác thương mại, đều là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế”.

Đồng thời, theo ông Gil, Caracas bày tỏ sự đoàn kết với Havana và kêu gọi cộng đồng quốc tế đặc biệt lưu tâm đến các tác động nhân đạo có thể phát sinh.

Mexico

Ngày 30-1, Tổng thống Mexico - bà Claudia Sheinbaum cho biết chính phủ nước này sẽ xem xét các phương án hỗ trợ Cuba.

Bà Sheinbaum bày tỏ quan ngại trước những tác động tiêu cực mà các biện pháp thuế quan mới có thể gây ra đối với đời sống của người dân Cuba, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Tổng thống Mexico - bà Claudia Sheinbaum. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Nữ tổng thống cũng khẳng định Mexico luôn tôn trọng chủ quyền quốc gia và nguyên tắc tự quyết của các quốc gia.

Mỹ chưa bình luận về các thông tin trên.

Trước đó, ngày 29-1, ông Trump ký ban hành một sắc lệnh cho phép Mỹ áp thuế đối với hàng hóa từ bất kỳ nước nào cung cấp dầu cho Cuba, theo hãng tin Reuters.

Sắc lệnh được ban hành trên cơ sở tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, song chưa quy định mức thuế cụ thể và chưa nêu rõ quốc gia nào sẽ bị áp thuế. Nội dung sắc lệnh chỉ trao quyền cho chính quyền Mỹ có thể áp thuế đối với các nước cung cấp dầu cho Cuba, kể cả trực tiếp hoặc thông qua bên trung gian.

Đến ngày 30-1, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba - ông Bruno Rodriguez Parrilla cho biết Cuba đã tuyên bố "tình trạng khẩn cấp quốc tế" để đáp trả sắc lệnh của Tổng thống Trump.

"Nhân dân Cuba, với sự đoàn kết của cộng đồng quốc tế, nhận thấy tình hình liên quan chính phủ Mỹ cấu thành một mối đe dọa bất thường và nghiêm trọng… đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của tất cả các nước, hòa bình và an ninh quốc tế cũng như sự tồn tại của nhân loại trước mối đe dọa hạt nhân và biến đổi khí hậu” - Bộ trưởng Parrilla viết trên mạng xã hội X

“Do đó [Cuba] tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc tế đối với mối đe dọa đó” - ông Parrilla cho hay.