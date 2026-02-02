Giáo hoàng Leo XIV lên tiếng về căng thẳng leo thang Mỹ-Cuba 02/02/2026 05:56

(PLO)- Giáo hoàng Leo XIV bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước những diễn biến căng thẳng gần đây giữa Mỹ và Cuba, kêu gọi hai bên đối thoại "chân thành và hiệu quả".

Ngày 1-2, Giáo hoàng Leo XIV đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về tình hình leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Cuba, kêu gọi hai bên đối thoại để ngăn chặn bạo lực và những tác động tiêu cực tiếp tục ảnh hưởng tới người dân Cuba, theo hãng tin Reuters.

Trong thông điệp gởi tới các tín đồ sau giờ cầu nguyện Angelus hôm 1-2, Giáo hoàng Leo XIV cho biết ông đã nhận được các báo cáo thể hiện “mối lo ngại sâu sắc” về tình trạng căng thẳng leo thang giữa Cuba và Mỹ.

Giáo hoàng Leo XIV cùng với các giám mục Cuba “kêu gọi những người có trách nhiệm thúc đẩy đối thoại chân thành và hiệu quả để tránh bạo lực và gây thêm đau khổ cho người dân Cuba”.

Giáo hoàng Leo XIV vẫy tay chào các tín đồ hành hương tới quảng trường St. Peter (Vatican) trong giờ cầu nguyện Angelus hôm 1-2. Ảnh: VATICAN MEDIA

Thông điệp trên được người đứng đầu Toà thánh Vatican đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tuần trước đã ký sắc lệnh áp thuế đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia cung cấp dầu cho Cuba và đưa ra một loạt phát ngôn khác nhằm gia tăng áp lực lên Havana.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla hôm 30-1 cho biết Havana đã tuyên bố “tình trạng khẩn cấp quốc tế” để đáp trả sắc lệnh của ông Trump. Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cũng “lên án bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất sự leo thang mới của chính phủ Mỹ đối với Cuba”.

Cùng ngày, ông Trump nói rằng “có lẽ” các nhà lãnh đạo Cuba sẽ đến gặp giới chức Nhà Trắng và “muốn thoả thuận”.