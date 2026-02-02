Nữ sinh 14 tuổi chạy xe máy quay clip đăng lên mạng, phụ huynh bị lập biên bản 02/02/2026 13:04

(PLO)- Nữ sinh 14 tuổi lái xe máy rồi quay clip đăng lên mạng, phụ huynh bị lập biên bản vi phạm hành chính do để xe cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông.

Ngày 2-2, Công an xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai cho biết đã phối hợp với Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai lập biên bản xử lý, xử phạt vi phạm hành chính một trường hợp phụ huynh để cho người không đủ điều kiện theo quy định điều khiển xe tham gia giao thông.

Theo đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với phụ huynh em NHHH (17 tuổi, ngụ xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai – do giao xe cho người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe), mức phạt áp dụng đối với cá nhân vi phạm từ 8 - 10 triệu đồng.

Hai nữ sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, quay clip đăng lên mạng. Ảnh: CA.

Trước đó, ngày 30-1, Công an xã Phú Túc phát hiện trên mạng xã hội lan truyền clip hai cô gái điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm. Qua xác minh, xác định hai nữ sinh trong clip là em LRHT (14 tuổi) chở em LTNH (17 tuổi, cùng ngụ xã Phú Túc).

Phương tiện này do NHHH (17 tuổi, ngụ xã Phú Túc) tự ý lấy của phụ huynh khi đang để trước nhà.

Công an đã làm việc với ba thanh thiếu niên và có biện pháp giáo dục, răn đe.

Tại cơ quan công an, ba thanh thiếu niên và phụ huynh (người giám hộ) nhận thức được hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm.

Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với phụ huynh của em NHHH về hành vi vi phạm để xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.