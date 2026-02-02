TP.HCM tái khởi động dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng sau nhiều năm 'đứng hình' 02/02/2026 10:26

(PLO)- Sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cùng sự quyết liệt của UBND TP.HCM, các sở, ngành, nhà đầu tư và đơn vị liên quan dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng đã được tháo gỡ vướng mắc để tái khởi động.

Ngày 2-2, UBND TP.HCM, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group-chủ đầu tư) cùng các đơn vị có liên quan phối kiểm tra vận hành cống Bến Nghé và tái khởi động dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu – giai đoạn 1.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết đến thời điểm hiện nay dự án đã đạt được khoảng 92%.

Dự án này đã triển khai trong nhiều năm, quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn, vướng mắc dẫn đến bị ách tắc.

Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết lãnh đạo TP.HCM đã quyết liệt tháo gỡ các vướng mắc để tái khởi động lại dự án chống ngập 10.000 tỉ. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết 212 nhằm tháo gỡ vướng mắc cho dự án, cùng sự quyết liệt của UBND TP.HCM, các sở, ngành, nhà đầu tư và đơn vị liên quan dự án đã được tháo gỡ vướng mắc để tái khởi động.

Cống Bến Nghé vận hành giúp cải thiện tình trạng ngập do triều tại TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Một số thủ tục tiếp theo trong thời gian tới cũng sẽ được đẩy nhanh, trong đó có việc bàn giao các khu đất để làm đối ứng cho nhà đầu tư và tiếp tục đàm phán để ký hợp đồng tín dụng và huy động vốn triển khai dự án.

Vận hành cống Bến Nghé

"Dự án khởi động vận hành cống Bến Nghé giúp cải thiện tình trạng ngập do triều, không để tình trạng ngập do triều ở khu vực trung tâm TP. Trong thời gian tới, địa phương và các đơn vị cần hỗ trợ để nhà đầu tư thực hiện dự án"- ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo.

Lãnh đạo TP chỉ đạo tiếp tục thực hiện dự án giai đoạn 2 của dự án. Bên cạnh đó, TP.HCM cũng sẽ rà soát và tiến hành thủ tục để đưa dự án vào quy hoạch tổng thể của TP.

Công nhân vận hành Cống Bến Nghé. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Theo ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng giám đốc Trungnam Group, với sự quyết liệt của lãnh đạo TP.HCM đã tháo gỡ nút thắt để công trình được tái khởi động. Dự kiến trong năm 2026 dự án hoàn thành và đưa vào vận hành.

Sau khi hoàn thành dự án sẽ phát huy hiệu quả ngăn chặn và kiểm soát triều cường cho khu vực trung tâm TP.HCM, đồng thời góp phần nâng cao mỹ quan đô thị và cải thiện môi trường nước.

Ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng giám đốc Trungnam Group phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Chủ đầu tư đề xuất UBND TP cho phép công ty tham gia vận hành dự án trong năm năm. Điều này nhằm bảo đảm giai đoạn đầu vận hành được liên tục, an toàn, tối ưu quy trình điều tiết, đào tạo và chuyển giao nhân sự vận hành, và kịp thời xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong điều kiện thực tế.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường chỉ đạo trong buổi kiểm tra cống Bến Nghé. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Bên cạnh đó, công ty cũng đề xuất tăng thời hạn bảo hành, đồng hành kỹ thuật tương ứng, trên cơ sở thỏa thuận chi tiết với các cơ quan chuyên môn của TP và yêu cầu kỹ thuật của hệ thống để tăng độ tin cậy vận hành và giảm rủi ro gián đoạn trong giai đoạn đầu khai thác.