Ngày 2-2, UBND TP.HCM, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group-chủ đầu tư) cùng các đơn vị có liên quan phối kiểm tra vận hành cống Bến Nghé và tái khởi động dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu – giai đoạn 1.
Phát biểu tại buổi kiểm tra, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết đến thời điểm hiện nay dự án đã đạt được khoảng 92%.
Dự án này đã triển khai trong nhiều năm, quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn, vướng mắc dẫn đến bị ách tắc.
Sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết 212 nhằm tháo gỡ vướng mắc cho dự án, cùng sự quyết liệt của UBND TP.HCM, các sở, ngành, nhà đầu tư và đơn vị liên quan dự án đã được tháo gỡ vướng mắc để tái khởi động.
Một số thủ tục tiếp theo trong thời gian tới cũng sẽ được đẩy nhanh, trong đó có việc bàn giao các khu đất để làm đối ứng cho nhà đầu tư và tiếp tục đàm phán để ký hợp đồng tín dụng và huy động vốn triển khai dự án.
"Dự án khởi động vận hành cống Bến Nghé giúp cải thiện tình trạng ngập do triều, không để tình trạng ngập do triều ở khu vực trung tâm TP. Trong thời gian tới, địa phương và các đơn vị cần hỗ trợ để nhà đầu tư thực hiện dự án"- ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo.
Lãnh đạo TP chỉ đạo tiếp tục thực hiện dự án giai đoạn 2 của dự án. Bên cạnh đó, TP.HCM cũng sẽ rà soát và tiến hành thủ tục để đưa dự án vào quy hoạch tổng thể của TP.
Theo ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng giám đốc Trungnam Group, với sự quyết liệt của lãnh đạo TP.HCM đã tháo gỡ nút thắt để công trình được tái khởi động. Dự kiến trong năm 2026 dự án hoàn thành và đưa vào vận hành.
Sau khi hoàn thành dự án sẽ phát huy hiệu quả ngăn chặn và kiểm soát triều cường cho khu vực trung tâm TP.HCM, đồng thời góp phần nâng cao mỹ quan đô thị và cải thiện môi trường nước.
Chủ đầu tư đề xuất UBND TP cho phép công ty tham gia vận hành dự án trong năm năm. Điều này nhằm bảo đảm giai đoạn đầu vận hành được liên tục, an toàn, tối ưu quy trình điều tiết, đào tạo và chuyển giao nhân sự vận hành, và kịp thời xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong điều kiện thực tế.
Bên cạnh đó, công ty cũng đề xuất tăng thời hạn bảo hành, đồng hành kỹ thuật tương ứng, trên cơ sở thỏa thuận chi tiết với các cơ quan chuyên môn của TP và yêu cầu kỹ thuật của hệ thống để tăng độ tin cậy vận hành và giảm rủi ro gián đoạn trong giai đoạn đầu khai thác.
Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu, giai đoạn 1 là công trình hạ tầng thủy lợi trọng điểm của TP.HCM, vốn đầu tư gần 10.000 tỉ đồng.
Dự án bao gồm việc xây dựng tám cống kiểm soát triều quy mô lớn tại các cửa sông chính: Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định, Cầu Kinh và Bà Bướm. Đồng thời xây dựng tuyến đê bao – kè ven sông Sài Gòn dài khoảng 6 km tại các đoạn xung yếu từ Vàm Thuật đến sông Kinh, kết hợp 43 cống kiểm soát triều quy mô nhỏ có khẩu độ từ 1 m đến 10 m.
Dự án với mục tiêu ngăn chặn triều cường, kiểm soát tình trạng ngập do triều cường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho khu vực nội đô và trung tâm TP, thuộc địa bàn các phường: Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội; Tân Thuận, Phú Thuận, Tân Mỹ, Tân Hưng, Chánh Hưng, Phú Định, Bình Đông và các xã Nhà Bè, Hiệp Phước, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng.
Dự án còn hỗ trợ trữ nước mưa trong điều kiện mưa lớn kết hợp triều cường, giảm áp lực cho hệ thống cống thoát nước hiện hữu. Góp phần cải thiện môi trường nước, chỉnh trang cảnh quan đô thị và nâng cao chất lượng không gian sống cho người dân khu vực dự án. Đảm bảo yêu cầu giao thông thủy nội địa theo cấp kỹ thuật và quy định hiện hành của TP.HCM
Dự án được khởi công từ năm 2016, nhưng sau khi thi công đạt hơn 90% khối lượng phải tạm dừng từ năm 2020 vì vướng mắc pháp lý trong thanh toán cho nhà đầu tư theo hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao). Khó khăn chính là xác định giá trị quỹ đất thanh toán và việc hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh hợp đồng theo quy định mới của pháp luật PPP (đối tác công – tư)...