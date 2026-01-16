Giai đoạn 2026-2030, TP.HCM sẽ kiểm soát và giải quyết các điểm ngập hiện hữu 16/01/2026 19:56

(PLO)- Một trong những mục tiêu của Sở Xây dựng TP.HCM giai đoạn 2026-2030 là kiểm soát và giải quyết các điểm ngập hiện hữu, đồng thời nâng cao năng lực phòng, chống ngập theo lưu vực, thích ứng biến đổi khí hậu.

Ngày 16-1-2026, Sở Xây dựng TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính quyền năm 2025 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026.

Tại Hội nghị, ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết năm 2025 ngành đã vượt qua giai đoạn nhiều biến động, thích ứng với sự vận động nhanh và yêu cầu ngày càng cao của quá trình phát triển TP.HCM, đặc biệt trong giai đoạn sau sáp nhập.

Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại Hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, trong năm 2025, TP.HCM đã khởi công 63 dự án, gói thầu trọng điểm, hoàn thành và đưa vào sử dụng 68 dự án, trong đó có nhiều công trình có ý nghĩa kết nối vùng.

Trong năm 2026, sở xác định nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị và tăng cường kết nối vùng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn mới.

Cụ thể là phấn đấu khởi công khoảng 15 công trình, dự án trọng điểm, gồm đường Vành đai 4, cao tốc TP.HCM – Mộc Bài, cầu vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu, cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4, tuyến metro số 2, 4, dự án BOT theo Nghị quyết 98 và Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc. Đồng thời, TP sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác 12 dự án lớn như Vành đai 3, nút giao An Phú, Mỹ Thủy, mở rộng Tỉnh lộ 994, cải tạo kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên.

Liên quan công tác chống ngập, trong thời gian tới, TP.HCM xác định nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện hệ thống đê, kè, cống kiểm soát triều kết hợp trạm bơm và bổ sung các hồ điều tiết theo lưu vực.

Cụ thể, mục tiêu giai đoạn 2026–2030 là kiểm soát và giải quyết các điểm ngập hiện hữu. Đồng thời nâng cao năng lực phòng, chống ngập theo lưu vực, thích ứng biến đổi khí hậu. Để thực hiện được mục tiêu, Sở Xây dựng TP.HCM đưa ra nhiều giải pháp.

Về giải pháp phi công trình như hình thành cơ quan điều phối liên ngành về phòng chống ngập, thoát nước với đủ thẩm quyền, có chức năng điều phối dự án theo lưu vực, giám sát tiến độ đầu tư, vận hành hệ thống thoát nước thông minh và làm đầu mối phối hợp liên tỉnh.

Song song đó là thuê tư vấn quốc tế giàu kinh nghiệm về chống ngập đô thị, phối hợp tư vấn trong nước để đánh giá toàn diện hiện trạng hạ tầng thoát nước, phân tích nguyên nhân gốc rễ gây ngập, xây dựng mô hình quản lý lưu vực, đề xuất giải pháp tổng thể và xác định thứ tự ưu tiên đầu tư phù hợp với đặc điểm địa hình thủy văn, khí hậu của TP sau hợp nhất.

Bên cạnh đó là giải quyết toàn bộ các vị trí ngập hiện hữu đã được thống kê, nhằm từng bước xóa bỏ các điểm ngập thường xuyên, thông qua việc rà soát nguyên nhân theo từng lưu vực, phân loại mức độ ảnh hưởng và triển khai các biện pháp cải tạo phù hợp như mở rộng tiết diện cống, bổ sung miệng thu, hố ga, khơi thông dòng chảy và hoàn thiện các đoạn kết nối liên lưu vực để bảo đảm nước mưa được thu và thoát nhanh...

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM ghi nhận những kết quả đạt được của Sở Xây dựng.

Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị Sở Xây dựng kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu về nhà ở xã hội.

Trong năm 2026, Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị Sở Xây dựng kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu về nhà ở xã hội, phát triển hạ tầng, an toàn giao thông và chỉnh trang đô thị.

Bên cạnh đó là tháo gỡ các dự án tồn đọng, kiểm soát tiến độ công trình trọng điểm, xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn kết, dám nghĩ dám làm, tạo động lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2026.