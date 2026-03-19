Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội làm rõ thông tin di dời 860.000 dân khỏi nội đô 19/03/2026 15:24

(PLO)- Sáng 19-3, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh khẳng định con số 860.000 dân phải di dời khỏi nội đô chỉ là thông tin hiểu nhầm, không phải kế hoạch chính thức.

Tại hội nghị lấy ý kiến về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đã làm rõ thông tin TP Hà Nội sẽ di dời 860.000 dân khỏi khu vực nội đô được nhiều cơ quan báo chí đăng tải gần đây.

Theo ông Anh, con số này chỉ là số liệu nghiên cứu phục vụ định hướng kinh tế – quy hoạch, không phải thống kê dân số thực tế phải di dời trong thời gian tới. Ông Anh cũng khẳng định chưa từng có thông báo chính thức nào từ cơ quan chức năng về việc di dời dân số theo con số này.

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội giải thích, thời gian qua nhiều thông tin đăng tải tưởng như chính xác về việc di dời dân nội đô, trong đó có con số 860.000 dân, nhưng mục đích của số liệu này chỉ là cơ sở cho các phương án quy hoạch, định hướng phát triển đô thị, không phải yêu cầu giải tỏa toàn bộ dân cư.

“Trong quá trình tái cấu trúc đô thị, TP sẽ kế thừa những nghiên cứu trước đó, như Quyết định số 1668/QĐ-TTg về điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn 2065, cũng như quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội. Một số khu vực có thể cần giải tỏa để sắp xếp lại không gian, đất dự trữ… nhưng không có nghĩa là di dời toàn bộ dân cư hiện hữu”, ông Anh nói.

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh. Ảnh: TL

Theo tài liệu Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, dân số dự báo của Thủ đô sẽ tăng từ 9,05 triệu người năm 2025 lên khoảng 17–19 triệu người vào năm 2065, sau đó cơ bản giữ quy mô dưới 20 triệu người.

Về định hướng nhà ở, Hà Nội ưu tiên tái định cư tại chỗ cho người dân bằng các căn hộ chất lượng cao, đầy đủ tiện ích. Phần dư thừa sẽ phát triển nhà ở thương mại để cân đối tài chính cho nhà đầu tư. TP cũng khuyến khích người dân chuyển ra các khu đô thị mới đồng bộ, hiện đại ở ngoại thành như Đông Anh, Gia Lâm, với các cơ chế hỗ trợ hấp dẫn, hệ số đền bù từ 1–2 lần.

Hà Nội cũng định hướng hạ tầng kỹ thuật đi trước một bước, tái cấu trúc đô thị dựa trên nền tảng quy hoạch, đồng thời đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng khung hiện đại, tạo tiền đề phát triển bền vững.

Trong quá trình giãn dân, giảm tải áp lực cho nội đô, người dân thuộc diện giải tỏa hoặc di dời sẽ được bố trí tái định cư tại chỗ hoặc các khu đô thị mới ở các cực tăng trưởng như Đông Anh, Gia Lâm, Hòa Lạc, với đầy đủ tiện ích như trường học, bệnh viện, công viên, đảm bảo chất lượng cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ.

Ngoài ra, Hà Nội cũng tổ chức lại không gian các khu trung tâm, cửa ngõ đô thị, các trục không gian chính, quảng trường lớn và điểm nhấn đô thị, nhằm cải thiện môi trường sống, không gian công cộng và nâng cao chất lượng đô thị.