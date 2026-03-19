Sắp khởi công đường sắt tốc độ cao 350 km/h Hà Nội - Quảng Ninh 19/03/2026 14:47

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức lễ khởi công Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh. Công trình hạ tầng giao thông trọng điểm mang tính liên vùng, có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo đó, dự kiến lễ khởi công sẽ diễn ra vào ngày 12-4-2026 tại vị trí xây dựng nhà ga Hạ Long Xanh (thuộc phường Tuần Châu và Việt Hưng). Việc tổ chức buổi lễ phải đảm bảo trang trọng, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, tận dụng tối đa các nguồn lực sẵn có.

Với tốc độ tối đa 350 km/h, dự án khi hoàn thành sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển Hà Nội-Quảng Ninh. Ảnh minh họa

Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed là nhà đầu tư, có quy mô đầu tư gồm tuyến đường đôi khổ 1.435 mm, điện khí hóa. Tổng chiều dài khoảng 120 km, tốc độ thiết kế tối đa 350 km/h.

Dự án có điểm đầu tại ga Cổ Loa (Hà Nội), điểm cuối tại khu vực Công viên công cộng Tuần Châu, phường Tuần Châu. Dự án được đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP). Dự kiến dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2028.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ hình thành hành lang vận chuyển đường sắt hiện đại giữa Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Đồng thời kết nối đồng bộ với toàn bộ hệ thống đường sắt tốc độ cao được định hướng xây dựng của khu vực phía Bắc và cả nước. Từ đó, tạo động lực phát triển trong dài hạn cho cả khu vực.