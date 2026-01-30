Rạch Cầu Ngang đã hoàn thành, khu vực chợ Thủ Đức kỳ vọng sẽ giảm ngập 30/01/2026 14:39

(PLO)- Sau hơn 9 tháng thi công, dự án xây mới cống rạch Cầu Ngang tại phường Thủ Đức đã hoàn thành, góp phần giảm ngập cho khu vực chợ Thủ Đức.

Theo Trung tâm phát triển hạ tầng kỹ thuật khu vực Thủ Đức, dự án cầu Rạch Ngang được khởi công từ tháng 4-2025, với tổng vốn 13,2 tỉ đồng. Dự án bao gồm các hạng mục chính như xây mới cống bản hai khoang kích thước 5m x 2,2 m, hai tuyến đường đầu cống có mặt đường bê tông nhựa rộng trung bình 18 m, cùng hệ thống gia cố rạch và báo hiệu an toàn giao thông.

Dự án sẽ hoàn thành toàn bộ trước Tết Nguyên đán. Ảnh: ĐT

Đại diện Trung tâm phát triển hạ tầng kỹ thuật khu vực Thủ Đức cho biết công trình cống rạch hoàn thành và đưa vào khai thác sẽ quyết được khoảng 60-70% tình trạng ngập tại khu vực chợ Thủ Đức.

Hiện đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thành phần vỉa hè, lan can cầu và thảm nhựa mặt đường qua cầu. Tất cả đảm bảo hoàn thành trước Tết Bính Ngọ 2026.

"Vị trí thi công chính là nút thắt cổ chai dòng chảy của rạch, nước thoát chậm, khiến khu vực chợ Thủ Đức ngập mỗi khi mưa lớn. Vì vậy, việc thay thế cống cũ bằng hệ thống cống mới có khẩu độ lớn hơn đã giúp dòng chảy được khai thông, nâng cao năng lực tiêu thoát nước cho toàn khu vực"- Đại diện Trung tâm phát triển hạ tầng kỹ thuật khu vực Thủ Đức cho biết.

Dự án sau khi hoàn thành sẽ giải quyết ngập cho khu vực chợ Thủ Đức. Ảnh: ĐT

Sau khi hoàn thành dự án, Trung tâm sẽ triển khai thêm dự án cải tạo rạch Thủ Đức cùng suối Linh Tây và hồ điều tiết dưới sân bóng đá. Khi hoàn thành hai dự án này sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng ngập cho khu vực chợ Thủ Đức.

Không chỉ giảm ngập, dự án rạch Cầu Ngang sau khi hoàn thành còn góp phần cải thiện tình trạng kẹt xe tại khu vực này.