Đẩy nhanh tiến độ dự án Rạch Cầu Ngang, giảm ngập cho khu vực chợ Thủ Đức 06/10/2025 15:52

(PLO)- Dự án xây dựng rạch Cầu Ngang là một trong những giải pháp giúp chống ngập cho khu vực chợ Thủ Đức, phường Thủ Đức, TP.HCM.

Dự án xây mới cống rạch Cầu Ngang là một trong những hạng mục quan trọng để xóa ngập cho khu vực chợ Thủ Đức, phường Thủ Đức, TP.HCM.

Dự án được khởi công từ tháng 4-2025, sau gần nửa năm thi công, công trình đang bước vào giai đoạn cao điểm, việc hạn chế lưu thông qua khu vực này phần nào khiến giao thông bị ảnh hưởng.

Khu vực đang thi công rạch Cầu Ngang. Ảnh: ĐT

Trung tâm phát triển hạ tầng kỹ thuật khu vực Thủ Đức (chủ đầu tư) cho biết công trình xây mới cống rạch Cầu Ngang gồm các hạng mục chính như xây mới cống bản hai khoang kích thước 5 m x 2,2 m; hai đường đầu cống với mặt đường bê tông nhựa rộng trung bình 18 m cùng các hạng mục gia cố rạch và hệ thống báo hiệu đường bộ. Tổng vốn đầu tư của dự án là 13,2 tỉ đồng.

Vị trí thi công nằm ngay nơi từng là nút thắt cổ chai của dòng chảy rạch Cầu Ngang. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến nước thoát chậm và gây ngập cục bộ tại các tuyến đường xung quanh chợ Thủ Đức mỗi khi mưa lớn.

Máy móc, thiết bị được tập trung về thi công Cầu Ngang. Ảnh: ĐT

Ông Lưu Văn Tấn - Giám đốc Trung tâm phát triển hạ tầng kỹ thuật khu vực Thủ Đức cho biết dự án xây dựng cống rạch Cầu Ngang vẫn đảm bảo tiến độ, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 12-2025.

Hiện nay, nhà thầu đang triển khai thi công mố thượng lưu sau khi vừa hoàn thành mố hạ lưu. Việc thi công vừa phải đảm bảo dẫn dòng thoát nước để chống ngập nên không thể thi công tốc lực mà phải làm từng phần nhỏ.

"Ban đầu dự kiến sẽ hoàn thành dự án trong 6 tháng nhưng phải kéo dài đến 8 tháng, tức cuối tháng 12 phải xong dự án.

Các đơn vị thi công đang huy động nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trong thời gian sớm nhất, đưa công trình vào vận hành, góp phần cải thiện hạ tầng đô thị và nâng cao chất lượng sống cho người dân khu vực" - ông Tấn thông tin.



