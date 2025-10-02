TP.HCM: Nghiên cứu xây hồ ngầm điều tiết, chống ngập cho chợ Thủ Đức 02/10/2025 20:03

(PLO)- Đại diện Sở Xây dựng, cho biết đề xuất xây hồ ngầm dưới sân bóng đá để điều tiết nước, chống ngập cho khu vực chợ Thủ Đức là giải pháp hỗ trợ, đang được nghiên cứu.

Chiều 2-10, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM, đã chia sẻ về đề xuất xây hồ ngầm dưới sân bóng đá để điều tiết nước, chống ngập cho khu vực chợ Thủ Đức.

Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM. Ảnh: HÀ THƯ

Đây là giải pháp vừa được Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật khu vực Thủ Đức đề xuất với Sở Xây dựng TP.HCM.

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Kiên Giang cho biết đây là giải pháp hỗ trợ, đang được Trung tâm Phát triển Hạ tầng kỹ thuật khu vực Thủ Đức nghiên cứu.

Theo ông Giang, trong bối cảnh sự kết hợp giữa biến đổi khí hậu, lượng mưa lớn, thủy triều và đô thị hóa đã dẫn đến tình trạng ngập nước thường xuyên tại khu vực TP Thủ Đức (cũ), đặc biệt là trong các đợt mưa lớn ngày càng gia tăng do tác động của biến đổi khí hậu.

TP.HCM đang nghiên cứu xây hồ ngầm điều tiết, chống ngập cho chợ Thủ Đức. Ảnh: PHẠM HẢI

Không những vậy, khu vực này có địa hình thấp và lòng chảo nên dễ gây ngập cục bộ khi mưa lớn. Hệ thống thoát nước xuống cấp, chưa hoàn chỉnh, thường xuyên bồi lắng cùng với mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao.

Cũng theo ông Giang, nhiều khu vực chưa có cống thoát nước hoặc chưa kết nối đầy đủ với mạng lưới thoát nước chung; đô thị hóa nhanh làm tăng diện tích không thấm nước; rác thải gây bít các cửa thu nước, cửa mương, hố ga; lấn chiếm cống thoát nước, kênh rạch, hành lang thoát nước…

Để giảm tình trạng ngập nước tại khu vực này, một số dự án đang được triển khai, gồm dự án xây dựng hệ thống thoát nước chung cấp 2, cấp 3 và hệ thống thoát nước mưa thuộc lưu vực 1 thuộc dự án Vệ sinh môi trường TP- giai đoạn 2; dự án nạo vét, cải tạo rạch Cầu Ngang; dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Thảo Điền - Quốc Hương - Xuân Thủy - Nguyễn Văn Hưởng.

Bên cạnh đó, còn có các dự án: Xây dựng hệ thống thoát nước suối Linh Tây, cải tạo rạch Thủ Đức (từ cầu Ngang đến sông Sài Gòn) đang được đề xuất bố trí vốn để triển khai trong giai đoạn tiếp theo.