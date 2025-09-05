TP.HCM chỉ đạo khẩn trương giải quyết điểm ngập chợ Thủ Đức 05/09/2025 18:07

(PLO)- Phải có phương án giải quyết ngay các điểm ngập khu vực chợ Thủ Đức, Thảo Điền, Lê Văn Việt, Nguyễn Duy Trinh... trước ngày 15-9.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường về hiện trạng, quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng giải quyết thoát nước khu vực chợ Thủ Đức, phường Thủ Đức.

TP.HCM chỉ đạo khẩn trương giải quyết điểm ngập chợ Thủ Đức và một số khu vực khác trên địa bàn TP Thủ Đức cũ. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo đó, trên cơ sở đề án chống ngập, xử lý nước thải TP.HCM giai đoạn 2020 – 2045 và 2020 – 2030 được UBND TP phê duyệt, Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường giao Sở Xây dựng khẩn trương tổng kết, đánh giá và hoàn thành báo cáo để phục vụ Đại hội XII Đảng bộ TP.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, tham mưu UBND TP chỉ đạo, điều hành xử lý các nội dung về chống ngập và xây dựng đề án, kế hoạch mới (kèm theo dự thảo) giai đoạn 2026 – 2030 và giai đoạn 2030 – 2045, phù hợp với địa bàn toàn TP trong tình hình mới sau sáp nhập.

Trong đó, đề án, kế hoạch mới phải hoàn thành đề cương trong quý IV-2025; trình duyệt đề án, kế hoạch quý I-2026.

Trong giai đoạn trước mắt, cần giải quyết ngay các điểm ngập cục bộ, phát sinh trong thời gian qua gồm có khu vực chợ Thủ Đức và các khu vực Thảo Điền, Lê Văn Việt, Nguyễn Duy Trinh.... Để làm được điều này, Sở Xây dựng khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND TP giải pháp thực hiện ngay trong năm 2025 cũng như nhóm công việc triển khai giai đoạn 2026 – 2030. Lưu ý cả giải pháp công trình và giải pháp phi công trình, thực hiện hoàn thành trước ngày 15-9.

Sở Xây dựng cũng được giao khẩn trương, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, đơn vị liên quan rà soát các nội dung phát sinh cần xử lý để đề xuất đưa vào quá trình chuẩn bị đầu tư. Chú ý nội dung về thoát nước, chống ngập, kết nối giao thông và chỉnh trang đô thị.

Ông Cường cũng nhấn mạnh các dự án cần lưu ý sự đồng bộ quy hoạch xây dựng, phân khu cả vùng ngập và khu vực xung quanh; rà soát các dự án thoát nước đã thực hiện ghi vốn, trong đó tập trung ưu tiên các dự án khu vực chợ Thủ Đức, ưu tiên triển khai thực hiện đối với các dự án đảm bảo mặt bằng, đảm bảo việc chống ngập, giao thông và chỉnh trang đô thị.

Đối với các dự án hạ tầng có liên quan đến thoát nước, chống ngập còn vướng mắc, Phó Chủ tịch UBND TP giao Ban Quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị khẩn trương rà soát, báo cáo đề xuất TP hướng xử lý trước ngày 10-9.

Trong thời gian chờ xây dựng đề án mới, để giải quyết nhanh, kịp thời các điểm xảy ra ngập nhiều trên địa bàn TP (gồm cả khu vực hai địa phương mới sáp nhập), Sở Xây dựng chủ trì, đôn đốc và hướng dẫn các ngành, địa phương thực hiện giải pháp để giải quyết ngay, tạm thời tình trạng ngập úng hiện nay.