C04 phá đường dây ma túy nhắm vào học sinh, sinh viên 01/02/2026 15:28

(PLO)- Đường dây ma túy quy mô lớn núp bóng thuốc lá điện tử, pod chill, sử dụng mạng xã hội và dịch vụ chuyển phát nhanh để đưa "hàng độc" tiếp cận trực tiếp học sinh, sinh viên.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) vừa xác lập chuyên án 997C, đấu tranh với đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên không gian mạng.

Các đối tượng ngụy trang ma túy dưới dạng thuốc lá điện tử, pod chill và dung dịch CBD, nhắm trực tiếp vào thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.

Thủ đoạn bán ma túy "không mùi" qua shipper

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, chào bán, giao dịch qua chuyển khoản ngân hàng. Sau đó, hàng được vận chuyển bằng dịch vụ chuyển phát nhanh đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Nguyễn Công Oanh bị công an bắt giữ cùng tang vật

Nhiều người tiêu thụ không biết sản phẩm mình sử dụng có chứa chất ma túy do bị đánh lừa bởi hình thức và quảng cáo “không mùi, không nghiện”.

Cụ thể, ngày 9-1-2026, C04 chủ trì, phối hợp với các lực lượng bắt quả tang và khám xét khẩn cấp Nguyễn Công Oanh (24 tuổi, ngụ phường Tây Hồ, TP Hà Nội) khi người này mang 7 đơn hàng chứa ma túy giao cho dịch vụ chuyển phát nhanh.

Mở rộng điều tra, C04 phối hợp Công an các tỉnh Ninh Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Hưng Yên đồng loạt bắt giữ, khám xét nơi ở của 10 người khác.

Bước đầu, cơ quan chức năng bắt giữ tổng cộng 17 đối tượng. Vật chứng thu giữ gồm 9 kg ma túy thảo mộc, 6 lít dung dịch CBD, 7,5 lít dung dịch chứa ma túy thành phẩm, 308 điếu thuốc tẩm ma túy tobaco. Theo giám định của C09, các mẫu trên đều chứa chất ma túy. Hiện C04 đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

Trước diễn biến phức tạp, các đối tượng đã thay đổi phương thức hoạt động tinh vi, ẩn danh trên không gian mạng để bán ma túy “núp bóng” sản phẩm vô hại. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chỉ đạo hệ lực lượng đấu tranh mạnh với loại tội phạm này để phòng ngừa, ngăn chặn.

Những bưu kiện chứa đầy hiểm họa

Không còn cảnh mua bán lén lút nơi góc hẻm, hiện nay nhiều loại ma túy được ngụy trang dưới tên gọi thuốc lá điện tử, thảo mộc, tobaco... với những cái tên nghe “vô hại”. Các đối tượng quảng cáo trên mạng xã hội, hội nhóm kín, ứng dụng nhắn tin, thậm chí gắn mác “hợp pháp”, “không gây nghiện”.

Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm phát hiện, thu giữ một số bao bì "tiếp thị" ma túy đến học sinh, sinh viên và tang vật của vụ án

Đáng lo ngại, người sử dụng không cần trực tiếp gặp người bán. Mọi giao dịch thực hiện qua mạng, tiền chuyển khoản nhanh chóng và ma túy được cất giấu tinh vi trong các kiện hàng gửi về tận nhà. Chính sự “tiện lợi” này khiến nhiều phụ huynh chủ quan, không kiểm soát bưu kiện của con em mình.

Trái với lời dụ dỗ, các loại ma túy này tác động trực tiếp đến hệ thần kinh, gây rối loạn tâm lý, hoang tưởng, mất kiểm soát hành vi. Với lứa tuổi đang phát triển, hậu quả càng nghiêm trọng: gây tổn thương não bộ, giảm khả năng học tập và dễ dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật. Không ít trường hợp chỉ vì tò mò thử một lần đã rơi vào vòng xoáy nghiện ngập, để lại nỗi đau cho gia đình.

Ngăn chặn ma túy trong thời đại số

Để kịp thời phòng ngừa, phụ huynh và giáo viên cần theo dõi sát các biểu hiện bất thường như: Thường xuyên sử dụng điện thoại, tham gia nhóm kín, che giấu nội dung trao đổi; nhận các gói hàng không rõ nguồn gốc; thay đổi tâm lý đột ngột như cáu gắt, lơ là học tập, thức khuya, mệt mỏi; chi tiêu bất thường.

Ma túy giấu trong các kiện hàng

Phòng, chống ma túy học đường cần sự chung tay của toàn xã hội. Cha mẹ cần tăng cường trò chuyện, giáo dục kỹ năng sống cho con em. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần kịp thời thông tin cho cơ quan chức năng để phối hợp xử lý.

Sự cảnh giác của mỗi gia đình, thầy cô chính là lá chắn quan trọng nhất bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy thời đại số.