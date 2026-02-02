1 luật sư lãnh án vì tổ chức sử dụng trái phép ma túy 02/02/2026 14:14

(PLO)- Bị cáo Phan Hòa Nhựt đã cùng hai bị cáo khác mua ma túy về phòng trọ để sử dụng.

Ngày 2-2, TAND khu vực 5 - TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do bị cáo Phan Hòa Nhựt (38 tuổi, ngụ An Giang, thời điểm bị đề nghị truy tố là luật sư thuộc Đoàn luật sư TP.HCM, sau đó đã bị tạm đình chỉ tư cách thành viên) cùng 2 bị cáo khác thực hiện.

Thẩm phán, chủ tọa phiên xét xử là bà Trần Thị Hương Giang - Phó Chánh án TAND khu vực 5 - TP.HCM.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Phan Hòa Nhựt, Trần Văn Toàn (31 tuổi, ngụ Nam Định) cùng mức án 10 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bị cáo Lê Thị Quỳnh Như (25 tuổi, ngụ Đắk Lắk) bị phạt 8 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép ma túy, tổng hợp hợp với mức án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội đánh bạc, bị cáo phải chấp hành mức án 11 năm tù.

Theo cáo trạng, đây là vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do Phan Hòa Nhựt, Trần Văn Toàn và Lê Thị Quỳnh Như thực hiện, bị phát hiện bắt quả tang tại căn phòng trên đường Trần Kế Xương, quận Phú Nhuận (cũ) vào ngày 15-5-2024.

Số ma túy còn lại sau khi sử dụng có khối lượng là 0,4555 gam Ketamine; 4,4990 gam Ketamine, Nimetazepan và 2 ml Ketamine.

Quá trình điều tra xác định, bị cáo Nhựt, Toàn, Như và TTHT đi nhậu từ khuya 12-5-2024 đến khoảng 7 giờ 15 phút ngày 13-5-2024, tại quán ăn khu vực quận Gò Vấp (cũ).

Sau đó, những người này cùng rủ nhau về phòng thuê của Như để tiếp tục ăn uống. Khi đi đến chỗ của Như, Nhựt mang theo 1 đèn laze, 1 đèn phi hành gia và 1 đĩa sành để sử dụng ma túy.

Tại phòng của Như, Nhựt khởi xướng và rủ Toàn mua ma túy để sử dụng. Toàn liên hệ với đối tượng tên Bo (chưa rõ lai lịch) đặt mua 2 gói nước vui Ferrari và 1 gói ma túy (khay) tổng cộng 8,3 triệu đồng.

Sau khi nhận ma túy xong, Toàn mang lên phòng và dùng thẻ ngân hàng xào và kẻ đường ma túy, pha nước vui; lấy loa mở nhạc; Nhựt mở đèn chiếu laze và đèn phi hành gia... để mọi người sử dụng ma túy.

Khi cả nhóm sử dụng hết số ma túy trên, Nhựt tiếp tục kêu Toàn mua thêm ma túy. Toàn liên hệ với Bo đặt mua thêm một gói ma túy (khay) giá và một gói nước vui Ferrari.

Sau khi ma túy được giao đến, Toàn tiếp tục lấy ma túy ra cho cả nhóm sử dụng. Đến khoảng 3 giờ ngày 15-5-2024, cả nhóm đi ngủ. Nhựt thấy còn một ít nước vui trong tô sành và ma túy (khay) trên đĩa nên đã mang để dưới kệ treo quần áo trong nhà Như.

Đến khoảng 7 giờ 15 phút cùng ngày, cơ quan công an kiểm tra và phát hiện bắt quả tang như trên.

Cũng theo cáo trạng, TTHT có sử dụng ma túy cùng các bị cáo, nhưng không không tham gia vào việc mua, chuẩn bị ma túy, công cụ để sử dụng ma túy, không hùn tiền mua ma túy. Do đó, CQĐT không có căn cứ xử lý T về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Về hành vi này, T đã bị cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt 1,5 triệu đồng về hành vi vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.