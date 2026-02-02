Giải quyết vụ đánh nhau, công an bất ngờ phát hiện ổ ma túy đá 02/02/2026 12:19

Ngày 2-2, Công an xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng, cho biết đang củng cố hồ sơ, chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thụ lý theo thẩm quyền, liên quan đến một vụ việc tưởng chừng chỉ là đánh nhau, gây rối, nhưng quá trình xử lý lại bất ngờ phát hiện ra ổ ma túy đá.

Công an phối hợp với VKSND dựng lại hiện trường.

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 29-1, Công an xã Tánh Linh nhận tin báo tại nhà bà Đ.T.P. (trú thôn Lạc Hóa 2, xã Tánh Linh) xảy ra gây gổ, đánh nhau. Lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc.

Trong lúc công an đang làm việc, ghi lời khai các bên liên quan, ông Hồ Đắc Tài (42 tuổi, trú phường Nhiêu Lộc, TP.HCM, là chồng bà P.) bất ngờ có biểu hiện nghi vấn.

Khi thấy lực lượng chức năng, ông Tài lén chạy vào phòng ngủ, lấy một vật trong hộc tủ nhựa rồi ném vội xuống gầm giường. Hành động bất thường này lập tức bị công an phát hiện và khống chế kiểm tra.

Vật bị ném xuống gầm giường là một gói ny lon hàn kín, kích thước khoảng 2,1 x 3,1 cm, bên trong chứa tinh thể màu trắng. Hồ Đắc Tài thừa nhận đây là ma túy đá, mua của một người tên Mẫn (trú thôn Lạc Hà, xã Tánh Linh) với giá 500.000 đồng để sử dụng.

Từ lời khai trên, Công an xã Tánh Linh đã phối hợp với Viện KSND khu vực 16, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Đặng Văn Mẫn (45 tuổi), đối tượng thuộc diện quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy tại địa phương.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng phát hiện một bộ dụng cụ sử dụng ma túy giấu dưới kệ gỗ trong phòng ngủ. Tiếp tục kiểm tra, công an còn thu giữ một gói ny lon chứa tinh thể màu trắng trong túi áo khoác treo trên tủ gỗ.

Làm việc với cơ quan công an, Đặng Văn Mẫn thừa nhận số tinh thể trên là ma túy đá cất giấu để sử dụng.

Công an xã Tánh Linh đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Hồ Đắc Tài và Đặng Văn Mẫn. Bước đầu, cả hai đã khai nhận toàn bộ hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.