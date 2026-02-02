Vụ án xảy ra tại công ty kiểm nghiệm kẹo Kera, sữa Hiup: Cựu giám đốc bị phạt 27 năm tù 02/02/2026 10:32

(PLO)- HĐXX nhận định hai bị cáo Đoàn Hữu Lượng và Hồ Thị Thanh Phương có vai trò cao nhất và phải chịu trách nhiệm với toàn bộ hậu quả vụ án...

Sáng 2-2, TAND TP.HCM tuyên án sơ thẩm 100 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TSL, Công ty Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Đoàn Hữu Lượng (cựu Chủ tịch Công ty TSL) 25 năm tù, Hồ Thị Thanh Phương (cựu Giám đốc Công ty TSL, Giám đốc Công ty Avatek) 27 năm tù, cùng về tội giả mạo trong công tác và tội đưa hối lộ.

HĐXX vụ án. Ảnh: TRẦN LINH

Ra chủ trương cấp phiếu kết quả thử nghiệm giả

Căn cứ tài liệu, hồ sơ có trong vụ án, quá trình xét hỏi, tranh luận tại tòa, HĐXX nhận định có đủ cơ sở xác định Công ty TSL hoạt động trong lĩnh vực thử nghiệm và cấp phiếu kết quả thử nghiệm đối với thực phẩm, phụ gia, thủy sản, nông sản, môi trường, dược phẩm, mỹ phẩm... Công ty Avatek cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm được chỉ định; nghiên cứu, kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý chất lượng thực phẩm, hàng hóa...

Phiếu kết quả thử nghiệm của Công ty TSL và Avatek là cơ sở pháp lý và kỹ thuật để lập hồ sơ tự công bố đăng ký công bố sản phẩm, công bố hợp chuẩn, hợp quy, công bố chất lượng sản phẩm, hậu kiểm quá trình sản xuất... và là điều kiện bắt buộc để cơ quan có thẩm quyền cho phép công bố, tự công bố sản phẩm.

Các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TSL và Avatek. Ảnh: TRẦN LINH

Từ năm 2020, Đoàn Hữu Lượng đã thống nhất chủ trương với Hồ Thị Thanh Phương, phát hành Phiếu kết quả thử nghiệm giả (không có mẫu kiểm nghiệm hoặc có mẫu nhưng không kiểm nghiệm; chỉnh sửa kết quả kiểm nghiệm) để thu hút nhiều khách hàng, tăng lợi nhuận...

Việc làm giả Phiếu kết quả thử nghiệm còn có sự tham gia của các bị cáo là các cá nhân thuộc công ty trung gian, môi giới và các cá nhân trung gian, môi giới...

Để xin cấp phép, tạo điều kiện trong quá trình hoạt động, bị cáo Hồ Thị Thanh Phương còn thống nhất chủ trương với Đoàn Hữu Lượng, Nguyễn Hà Linh thông qua bị cáo Nguyễn Nam Khánh đưa hối lộ 3,3 tỉ đồng.

Hai cựu giám đốc chịu trách nhiệm cao nhất

Theo HĐXX, cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng quy định pháp luật, không oan sai. Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, đã xâm phạm hoạt động động đúng đắn của nhà nước, xâm phạm đến hoạt động thử nghiệm, kiểm nghiệm và công bố chất lượng sản phẩm và làm suy yếu sức cạnh tranh lành mạnh của hàng hóa trong nước; gián tiếp làm ảnh hưởng sức khoẻ người tiêu dùng...

Do đó, cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội, vai trò và hậu quả do từng bị cáo gây ra.

Bị cáo Đoàn Hữu Lượng. Ảnh: TRẦN LINH

HĐXX xác định bị cáo Đoàn Hữu Lượng và Hồ Thị Thanh Phương là lãnh đạo cao nhất, chủ chốt và là giám đốc điều hành Công ty TSL, Avatek... Hai bị cáo vì động cơ tư lợi đã chỉ đạo cấp dưới thuộc các phòng ban thực hiện hành vi cấp Phiếu kết quả kiểm nghiệm giả.

Cụ thể, Lượng và các bị cáo là nhân viên Công ty TSL làm giả 118.046 Phiếu kết quả thử nghiệm, thu lợi hơn 98 tỉ đồng. Bị cáo Hồ Thị Thanh Phương đã chỉ đạo nhân viên Công ty TSL và Avatek làm giả 190.337 Phiếu kết quả thử nghiệm, thu lợi bất chính 99 tỉ đồng.

Các bị cáo đã có chủ trương thông qua vợ chồng Nguyễn Nam Khánh và Nguyễn Hà Linh chi hơn 3,3 tỉ đồng cho các cá nhân để để xin cấp phép, tạo điều kiện trong quá trình hoạt động.

HĐXX xác định, hai bị cáo bị cáo Đoàn Hữu Lượng và Hồ Thị Thanh Phương có vai trò cao nhất và có vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ án. Hai bị cáo phải chịu trách nhiệm với toàn bộ hậu quả trong vụ án và cần áp dụng mức hình phạt phải nghiêm khắc, cao hơn các bị cáo khác...

Bị cáo Hồ Thị Thanh Phương. Ảnh: TRẦN LINH

HĐXX nhận định các bị cáo giữ vai trò ở nhiều công đoạn khác nhau, nhiều lần tham gia vào quy trình cấp Phiếu kết quả thử nghiệm giả... Mức hình phạt của các bị cáo còn lại sẽ được áp dụng theo số lượng Phiếu kết quả kiểm nghiệm mà các bị cáo làm giả.

100 bị cáo trong vụ án này đều phạm tội 2 lần trở lên. Các bị cáo Đoàn Hữu Lượng, Hồ Thị Thanh Phương và 3 bị cáo khác giữ vai trò phó giám đốc phạm tội có tổ chức và đã bàn bạc, câu kết chặt chẽ để tạo ra quy trình riêng cấp Phiếu kết quả thử nghiệm giả. Các bị cáo còn lại phạm tội với vai trò giúp sức, không bàn bạc, câu kết chặt chẽ...

HĐXX cũng áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo...