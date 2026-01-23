XÉT XỬ VỤ ÁN XẢY RA TẠI CÔNG TY KIỂM NGHIỆM KẸO KERA: Cựu giám đốc Avatek bị đề nghị đến 26 năm tù 23/01/2026 09:42

(PLO)- Theo đại diện VKS, các bị cáo đã thu lợi bất chính lên đến hàng trăm tỉ đồng; hành vi của các bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng đến an toàn thực phẩm, trực tiếp đe dọa sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng.

Ngày 23-1, VKSND TP.HCM đề nghị mức án sơ thẩm đối với 100 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TSL, Công ty Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Đại diện VKSND TP.HCM đề nghị mức án đối bị cáo Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch Công ty TSL) 22 - 24 năm tù, Hồ Thị Thanh Phương (cựu giám đốc Công ty TSL, giám đốc Công ty Avatek) 24 - 26 năm tù về tội giả mạo trong công tác và tội đưa hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ) bị đề nghị 3-4 năm tù về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Bị cáo Nguyễn Hà Linh (vợ bị cáo Nguyễn Nam Khánh) bị đề nghị 4 - 5 năm 6 tháng tù về tội giả mạo trong công tác và tội đưa hối lộ. 96 bị cáo còn lại bị đề nghị từ 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 17 năm tù.

Phiên xét xử 100 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TSL, Công ty Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan. Ảnh: TRẦN LINH

Hành vi đe dọa sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng

Theo đại diện VKS, hành vi phạm tội của các bị cáo diễn ra trong thời gian dài, thu lợi bất chính lên đến hàng trăm tỉ đồng, xâm phạm nghiêm trọng đến an toàn thực phẩm, trực tiếp đe dọa sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng.

Việc đưa vụ án ra xét xử thể hiện quyết tâm xử lý nghiêm minh các bị cáo trong các vụ án kinh tế, tham nhũng nhằm ra đe, phòng ngừa chung. Bảo đảm nguyên tắc không có vùng cấm, ngoại lệ khi mọi hành vi vi phạm đều được xử lý trước pháp luật. Từ đó, củng cố niềm tin người dân, doanh nghiệp

Theo đại diện VKS, từ năm 2020 đến tháng 4-2025, với mục đích thu hút khách hàng, nâng cao lợi nhuận, Đoàn Hữu Lượng đã bàn bạc, thống nhất với Hồ Thị Thanh Phương về chủ trương làm phiếu kết quả thử nghiệm giả.

Bị cáo Đoàn Hữu Lượng. Ảnh: TRẦN LINH

Các bị cáo đã phổ biến chủ trương đến các phó giám đốc, trưởng phòng, nhân viên công ty để tìm kiếm, lôi kéo khách hàng có nhu cầu kiểm nghiệm, thử nghiệm các chỉ tiêu sinh hóa đối với các mẫu sản phẩm để làm hồ sơ công bố tự công bố sản phẩm để sản xuất, kinh doanh sản phẩm là thực phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nước, thủy sản,...

Kết quả điều tra xác định, Công ty TSL đã phát hành 118.046 Phiếu kết quả thử nghiệm giả cho 12.995 doanh nghiệp, cá nhân, với tổng số tiền thu lợi bất chính số tiền 117 tỉ đồng. Công ty Avatek phát hành 102.591 Phiếu Kết quả thử nghiệm giả cho 11.556, thu lợi bất chính số tiền 83 tỉ đồng.

Để xin được cấp phép chỉ định kiểm nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình hoạt động của Công ty TSL, Công ty Avatek, Đoàn Hữu Lượng, Hồ Thị Thanh Phương, Nguyễn Hà Linh đã đưa cho Nguyễn Nam Khánh số tiền 3,3 đồng nhằm mục đích hối lộ cho các cá nhân có thẩm quyền giải quyết hồ sơ liên quan.

Bị cáo Nguyễn Nam Khánh chỉ chỉ bồi dưỡng, quà vào dịp lễ, tết cho một số cá nhân trong 5 năm, tổng số 920 triệu đồng; số tiền còn lại 2,4 tỉ đồng, Khánh đã lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng

Theo đại diện VKS, các bị cáo là người có học thức, nhận thức rõ hành vi của mình là trái pháp luật, nhưng vì động cơ tư lợi, thu lợi bất chính vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội.

Điều đặc biệt nguy hiểm là các bị cáo đã làm giả Phiếu kết quả kiểm nghiệm để phục vụ việc công bố, tự công bố sản phẩm... để sản xuất, kinh doanh sản phẩm là thực phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe...

Những sản phẩm này sau đó đã được đưa ra thị trường tiêu thụ, điển hình như Kẹo Kera của Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, vụ án sữa Hiup… Những sản phẩm này đã lưu hành ra thị trường trong thời gian dài, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Bị cáo Lượng và Phương giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo các bị cáo khác, phân công nhân viên tìm kiếm khách hàng, lan truyền thông tin về việc có thể làm phiếu kiểm nghiệm mà không cần mẫu sản phẩm, qua đó thu lợi bất chính.

Đại diện VKS tại phiên xét xử. Ảnh: TRẦN LINH

Theo VKS, với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc, cách ly hai bị cáo khỏi đời sống xã hội trong một thời gian dài mới đủ tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Cạnh đó, VKS cũng nhận định, nhiều bị cáo trong vụ án không có vai trò quyết định, nhiều bị cáo vai trò thứ yếu, không hưởng lợi hoặc hưởng lợi ít, tích cực hợp tác với cơ quan chức năng... nên cần xem xét, khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt hoặc cho hưởng án treo. Các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo như: Thành khẩn khai báo, gia đình có công với cách mạng, nộp lại số tiền hưởng lợi...

VKS áp dụng phạm tội có tổ chức đối với các bị cáo Đoàn Hữu Lượng, Hồ Thị Thanh Phương, Huỳnh Tấn Cường; tình tiết phạm tội 2 lần trở lên đối với 100 bị cáo...