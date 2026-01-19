Cựu giám đốc Avatek khai tiêu chí để tuyển lãnh đạo đại diện đi tiếp khách 19/01/2026 18:35

(PLO)- Cựu giám đốc Avatek Hồ Thị Thanh Phương khai đã tuyển một đại diện để đi tiếp khách cho công ty ở khu vực Hà Nội; người này chỉ có nhiệm vụ đi tiếp khách khi công ty có nhu cầu.

Chiều 19-1, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm 100 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty cổ phần Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Phiên tòa tiếp tục đến phần xét hỏi của HĐXX và luật sư bào chữa cho các bị cáo.

Trong vụ án này, bị cáo Hồ Thị Thanh Phương (cựu giám đốc Công ty TSL, Giám đốc Công ty Avatek) bị xét xử về tội giả mạo trong công tác và tội đưa hối lộ.

Theo cáo buộc, bị cáo Phương đã chỉ đạo nhân viên làm giả 190.337 Phiếu kết quả thử nghiệm, thu lợi bất chính 99 tỉ đồng.

Các bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: TRẦN LINH

Bị cáo Phương còn thống nhất chủ trương với Đoàn Hữu Lượng, Nguyễn Hà Linh thông qua bị cáo Nguyễn Nam Khánh đưa hối lộ 3,3 tỉ đồng để xin cấp phép, tạo điều kiện cho Công ty TSL trong quá trình hoạt động.

Cạnh đó, quá trình hoạt động tại hai công ty, bị cáo Phương còn cho bị cáo Nguyễn Hà Linh giữ chức vụ phó giám đốc Công ty TSL và phó giám đốc kinh doanh Công ty Avatek.

HĐXX hỏi về việc, nếu bị cáo Nguyễn Hà Linh không phải là vợ của bị cáo Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ) thì bị cáo có bổ nhiệm một người không có trình độ chuyên môn chỉ để đi tiếp khách.

Bị cáo Phương trình bày, việc bổ nhiệm bị cáo Linh xuất phát từ mong muốn giúp đỡ do Linh bị trầm cảm sau sinh rất nặng. Nếu Linh là nhân viên bình thường, không có quan hệ thì sẽ khó bổ nhiệm vị trí này.

Bị cáo Phương khai thêm, tiêu chuẩn để bổ nhiệm lãnh đạo công ty là do bị cáo muốn có một đại diện đi tiếp khách cho bị cáo ở khu vực Hà Nội. Một số vị trí chuyên môn cần phải có tiêu chuẩn, tuy nhiên một số vị trí thì không cần. Bị cáo Linh chỉ có nhiệm vụ đi tiếp khách khi công ty có nhu cầu.

Về câu hỏi, việc bổ nhiệm bị cáo Linh có nhằm mục đích tạo ra mắt xích một cách có tổ chức để thực hiện kế hoạch làm giả phiếu kiểm nghiệm hay không, bị cáo Phương khai không trao đổi cụ thể với bị cáo Linh về việc bổ nhiệm.

Tại phần xét hỏi của luật sư, bị cáo Phương cũng thừa nhận bản thân có mối quan hệ rất thân tình như anh em trong nhà với bị cáo Nguyễn Nam Khánh.

Cũng tại phần xét hỏi, bị cáo Nguyễn Hà Linh khai nhận tiền từ chồng là Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ văn phòng Chính phủ) để đi tiếp khách cho công ty mỗi khi cần.

Đồng thời, bị cáo thừa nhận bản thân được bị cáo Hồ Thị Thu Phương bổ nhiệm để đi tiếp khách thay khi bị cáo Phương không có thời gian.

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Nam Khánh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhiều lần liên hệ, tác động đối với các cá nhân thuộc 6 vụ, cục của 3 bộ, ngành để nhờ tạo điều kiện trong việc thẩm định hồ sơ, ra 8 Quyết định cấp phép kiểm nghiệm cho Công ty TSL và Công ty Avatek, thu lợi bất chính số tiền 2,4 tỉ đồng.

Bị cáo Nguyễn Hà Linh bị cáo buộc giúp sức cho bị cáo Hồ Thị Thanh Phương làm giả 762 Phiếu kết quả thử nghiệm; đưa hối lộ 410 triệu đồng.

Ngày mai, phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi đối với nhóm bị cáo môi giới làm Phiếu kết quả thử nghiệm giả.