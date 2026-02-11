Xin lỗi, bồi thường danh dự vì “cho vợ vay tiền nhưng gửi đơn tố cáo đến cơ quan chồng” 11/02/2026 13:25

(PLO)- Một phụ nữ ở Cần Thơ bị tòa buộc phải xin lỗi nguyên đơn ở nơi công tác và bồi thường một khoản tiền vì đã nhiều lần gửi đơn tố cáo với lời lẽ miệt thị, xúc phạm...

TAND TP Cần Thơ vừa phát hành bản án phúc thẩm về tranh chấp bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm, giữa nguyên đơn là ông G và bị đơn là bà D.

Văn từ tố cáo dùng lời lẽ nặng nề, miệt thị

Theo đơn khởi kiện, ông G trình bày ông là quân nhân, hiện đang công tác tại một đơn vị trong quân đội. Thời gian qua, đơn vị của ông nhiều lần nhận được đơn tố cáo của bà D cùng với nội dung về việc vợ của ông vay tiền không trả.

Tòa buộc bị đơn phải xin lỗi công khai và bồi thường một khoản tiền cho nguyên đơn. Ảnh minh họa/AI

Nguyên đơn cho rằng mình không vay mượn tiền của bà D và bà D cũng không cung cấp được bất kỳ chứng cứ nào chứng minh ông G là người có vay mượn tiền của bà.

Tuy nhiên, để bà D không có ý nghĩ là đơn vị bao che cho ông G nên đơn vị của ông cũng đã mời bà D và ông trực tiếp làm việc, đối thoại để giải quyết các đơn tố cáo của bà.

Theo nguyên đơn, nội dung các đơn tố cáo của bà D dùng văn từ, lời lẽ nặng nề, miệt thị không những xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của ông G, mà còn xúc phạm đến đảng viên, quân đội… Ngoài ra, bà này còn đề nghị cấp trên của ông G xử lý cho ông xuất ngũ và lấy tiền xuất ngũ này để trả cho bà!

Cho rằng hành vi của bà D đã xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín, tinh thần; xâm phạm nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân, ông G đã khởi kiện bà D.

Theo đó, ông này yêu cầu buộc bà D phải công khai xin lỗi trên thông tin đại chúng với tất cả những cá nhân, tổ chức, cơ quan đơn vị mà bà này đã từng đến đó nói không đúng sự thật về việc ông vay mượn tiền của bà D. Đồng thời, buộc bị đơn phải bồi thường tổn thất tinh thần do danh dự, nhân phẩm, uy tín cho ông theo quy định.

Đại diện của bà D cho biết, trước đây qua mối quan hệ quen biết có cho vợ ông G và ông vay 4,23 tỉ đồng. Do vợ chồng ông G chậm trả nên bà đã khởi kiện yêu cầu bồi thường số tiền gần 7,3 tỉ đồng. Tòa đã thụ lý vụ kiện này.

Đại diện nguyên đơn cho rằng, thời điểm trước khi khởi kiện, do vợ chồng ông G liên tục hứa hẹn, sau đó lẩn tránh không trả nợ, do sợ mất số tiền lớn nên bà D có đến cơ quan nơi ông G làm việc để nhờ lãnh đạo tác động… Bà D không chấp nhận yêu cầu của ông G.

Xử sơ thẩm, TAND Khu vực 1 – Cần Thơ đã chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Sau đó, phía bà D đã có đơn kháng cáo.

Tòa buộc phải xin lỗi, bồi thường

Xử phúc thẩm, TAND TP Cần Thơ nhận định, việc bà D tố cáo ông G là có thật, thể hiện tại các đơn tố cáo... Nguyên nhân tố cáo của bà D là do bà cho vợ ông G vay 4,23 tỉ đồng. Do vợ ông G chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán nên bà D đã khởi kiện yêu cầu vợ chồng ông G thanh toán gốc và lãi gần 7,3 tỉ đồng.

Tòa cho rằng đáng lý ra sự việc chỉ dừng lại ở vụ kiện dân sự đằng này bà D lại tố cáo ông G và dùng lời lẽ không đúng sự thật. Bà tố cáo không chỉ một lần mà đến hai lần và một đơn không để ngày, tháng, năm. Dù được cơ quan ông G giải quyết, hướng dẫn khởi kiện dân sự nhưng bị đơn vẫn gửi đơn tố cáo ông G đến nơi ông này công tác.

“Hành vi này đã gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của ông G. Những câu từ trong đơn tố cáo thiếu chuẩn mực gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín là đúng sự thật. Bản án sơ thẩm chấp nhận một phần yêu cầu của ông G và buộc bà D phải xin lỗi là có căn cứ” – tòa phúc thẩm nhận định.

Tuy nhiên, nguyên đơn yêu cầu buộc bị đơn phải công khai xin lỗi nguyên đơn bằng hình thức thông tin đại chúng… nhưng phía ông G không cung cấp được chứng chứng minh những nơi mà bà D đã xúc phạm ông. Vì vậy, tòa cho rằng yêu cầu này chưa có cơ sở. Bản án sơ thẩm chấp nhận việc xin lỗi tại đơn vị của ông G là phù hợp.

Tòa căn cứ theo khoản 1 Điều 548; Khoản 2 Điều 592 BLDS và nhận định do bà D đã có hành vi xâm phạm đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của ông G nên yêu cầu bà D bồi thường thiệt hại về tinh thần cho ông G là có cơ sở để xem xét.

Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận bồi thường thiệt hại là 2 lần mức lương cơ sở là có căn cứ. Tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 73/2024 quy định từ ngày 1-7-2024, mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng/tháng. Vì vậy, bà D phải bồi thường cho ông G với số tiền là 4,68 triệu đồng.

Theo tòa, bà D kháng cáo nhưng không cung cấp thêm chứng cứ gì mới nên không chấp nhận. Vì vậy, tòa tuyên bác kháng cáo của bà D, giữ y bản án sơ thẩm.