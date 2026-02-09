GS-TS Đỗ Văn Đại nhận Huân chương Cành cọ Hàn lâm của Pháp 09/02/2026 19:27

(PLO)- Phần thưởng này đã thể hiện sự ghi nhận của nước Pháp đối với những đóng góp của GS-TS Đỗ Văn Đại cho sự phát triển quan hệ giữa hai quốc gia và tăng cường hợp tác pháp lý giữa hai nước.

Đại sứ quán Pháp vừa có thông báo về việc Phong tặng danh hiệu Hiệp sĩ (Chevalier) - Huân chương Cành cọ Hàn lâm (Palmes académiques) theo sắc lệnh của Thủ tướng Chính phủ Pháp đối với GS-TS Đỗ Văn Đại, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM.

Theo đó, Đại sứ quán Pháp đã gửi đến GS-TS Đỗ Văn Đại những lời chúc mừng khi ông nhận được danh hiệu cao quý này.

GS-TS Đỗ Văn Đại, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM.

Huân chương Cành cọ Hàn lâm đã thể hiện sự ghi nhận của nước Pháp đối với những đóng góp của GS-TS Đỗ Văn Đại cho sự phát triển quan hệ giữa hai quốc gia và tăng cường hợp tác pháp lý giữa hai nước; đặc biệt là các hoạt động trao đổi giữa các nhà thực hành pháp luật, giảng viên đại học và sinh viên.

Theo thông báo, Đại sứ quán Pháp cho biết sẽ tổ chức trao vinh dự này cho GS-TS Đỗ Văn Đại trong thời gian tới.

Huân chương Cành cọ Hàn lâm là một huân chương danh dự của Nhà nước Pháp, có nguồn gốc từ năm 1808 do Napoléon đệ nhất lập ra để vinh danh các thành viên xuất sắc của Đại học Pháp. Đây là huân chương danh dự phi quân sự lâu đời nhất của Pháp.

Huân chương này được trao chủ yếu cho những người thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Pháp nhưng cũng được trao cho một số người nước ngoài có đóng góp tích cực trong việc mở rộng văn hóa Pháp trên thế giới.