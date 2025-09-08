Giáo sư Đỗ Văn Đại làm Tổng biên tập Tạp chí Khoa học Pháp lý Việt Nam 08/09/2025 11:50

Sáng 8-9, Trường ĐH Luật TP.HCM (ULAW) tổ chức công bố giấy phép hoạt động Tạp chí Khoa học Pháp lý Việt Nam loại hình tạp chí in, tạp chí điện tử và ra mắt các ấn phẩm mới. Giấy phép do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp từ 30-7 vừa qua.

Được biết, tiền thân của Tạp chí Khoa học Pháp lý Việt Nam là Thông tin Khoa học Pháp lý, phát hành số đầu tiên ngày 15-10-1998. Đến 5-1-2001, tạp chí chính thức ra đời, xuất bản định kỳ, phục vụ giới nghiên cứu và đào tạo luật. Năm 2010, tạp chí được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận là một trong sáu tạp chí luật uy tín nhất cả nước.

Theo đó, ngoài ấn phẩm truyền thống bằng tiếng Việt, nhà trường phát triển thêm Vietnamese Journal of Legal Sciences (tiếng Anh) và Tạp chí Khoa học Pháp lý Việt Nam - Khoa học xã hội và Kinh tế (tiếng Việt).

Song song với tạp chí in, tạp chí điện tử được triển khai với ba ngôn ngữ Việt – Anh – Pháp tại địa chỉ khoahocphaplyvietnam.edu.vn, tạo nền tảng lan tỏa các công trình nghiên cứu trong lĩnh vực pháp lý, kinh tế, chính trị và xã hội, đồng hành cùng mục tiêu phát triển Trường ĐH Luật TP.HCM thành đại học đa ngành vào năm 2030.

Tại buổi lễ, Trường ĐH Luật TP.HCM cũng công bố các quyết định bổ nhiệm có thời hạn các vị trí quản lý của tạp chí. Theo đó, GS.TS Đỗ Văn Đại (Phó hiệu trưởng trường) được bổ nhiệm chức danh Tổng biên tập và PGS.TS Trần Việt Dũng (Phó hiệu trưởng trường) giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập, cùng với một Phó tổng biên tập trước đó là PGS.TS Trần Thị Thùy Dương. Đồng thời, trường cũng công bố ba hội đồng biên tập của ba ấn phẩm tạp chí bao gồm các nhà Khoa học có uy tín trong và ngoài trường, trong nước và quốc tế.

Lãnh đạo Trường ĐH Luật TP.HCM trao quyết định bổ nhiệm các chức vụ quản lý của Tạp chí. Ảnh: NTCC

Phát biểu tại đây, Tiến sĩ Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM, nhấn mạnh năm vai trò quan trọng của tạp chí khoa học đối với một cơ sở giáo dục ĐH, đó là khẳng định uy tín và thương hiệu học thuật; Nền tảng cho hoạt động nghiên cứu; Phát triển nguồn nhân lực nghiên cứu; Kết nối và hợp tác học thuật; Đóng góp cho xã hội và chính sách.

Tiến sĩ Lê Trường Sơn cho rằng việc ra mắt ấn phẩm tạp chí lần này là bước đi chiến lược, khẳng định định hướng gắn kết luật học – lĩnh vực trọng điểm – với các ngành khoa học xã hội và kinh tế, từ đó mở rộng không gian nghiên cứu, tạo nên những góc nhìn đa chiều, góp phần giải quyết các vấn đề thực tiễn trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Tiến sĩ Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM

"Một nội dung mới mẻ và đặc biệt quan trọng trong giấy phép lần này là việc Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam chính thức có loại hình điện tử. Đây không chỉ là một thay đổi về hình thức xuất bản, mà còn là bước tiến tất yếu trong bối cảnh đột phá của khoa học – công nghệ và xu thế chuyển đổi số. Tri thức pháp lý được lan tỏa nhanh chóng, vượt qua rào cản không gian và thời gian, tiếp cận được đông đảo học giả, sinh viên, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước" - Tiến sĩ Sơn nhấn mạnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại đây, GS.TS Đỗ Văn Đại, Tổng biên tập tạp chí, cho rằng ông rất tự hào vì Tạp chí của Trường ĐH Luật TP.HCM được giới học thuật đánh giá là tạp chí uy tín nhất hiện nay trong ngành luật. Tuy nhiên, chặng đường phía trước còn nhiều thách thức, do đó thời gian tới, tạp chí sẽ tập trung đăng tải các bài viết phải thực sự mang tính học thuật, có vấn đề nghiên cứu và đề xuất giải pháp, đóng góp vào thực tiễn khoa học pháp lý.

GS.TS Đỗ Văn Đại phát biểu

Đồng thời, theo GS.TS Đại, tạp chí sẽ tăng cường các bài bằng tiếng Anh để hội nhập quốc tế, hướng đến việc tham gia vào các hệ thống chỉ mục lớn của thế giới. Song song đó, tạp chí sẽ thúc đẩy chuyển đổi số, hiện đại hóa quy trình nhận và duyệt bài trực tuyến để thuận tiện và minh bạch hơn.