Trường ĐH Luật TP.HCM sẽ rút ngắn thời gian đào tạo đại học xuống còn 3,5 năm

(PLO)- Từ năm học 2025-2026, Trường ĐH Luật TP.HCM sẽ rút ngắn thời gian đào tạo đại học từ 4 năm xuống còn 3,5 năm, tổ chức thêm học kỳ hè để sinh viên có thể học vượt.

Sáng 5-9, cùng không khí cả nước, Trường ĐH Luật TP.HCM tổ chức lễ khai giảng năm học 2025-2026. Đây là lần đầu tiên trường khai giảng đồng loạt cùng cả nước theo chủ trương của Bộ GD&ĐT, kết nối trực tuyến với lễ khai giảng toàn quốc diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

Đây cũng là năm học đặc biệt khi trường sẽ kỷ niệm 50 năm truyền thống và 30 năm mang tên Trường ĐH Luật TP.HCM vào tháng 3-2026.

Ngay tại lễ khai giảng, nhằm tăng tốc chuyển đổi số, nhà trường đã hợp tác với AI Hay để trao tặng 15.000 tài khoản AI Hay Pro miễn phí cho sinh viên, giảng viên và viên chức. Đây là bước tiến quan trọng trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy và nghiên cứu pháp luật.

Cũng trong dịp này, trường phát động chuỗi chương trình chào mừng kỷ niệm 50 năm truyền thống và 30 năm mang tên trường, với nhiều hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học, văn nghệ, hội trại, gặp mặt cựu sinh viên, xuất bản ấn phẩm, phim tài liệu, podcast...

Đặc biệt, khóa sinh viên này cũng là khóa đầu tiên thực hiện mô hình đào tạo ba học kỳ/năm học. Tổng số tín chỉ không thay đổi nhưng sinh viên có thể rút ngắn thời gian học tập bằng cách học vượt tín chỉ vào kỳ hè, từ đó tiết kiệm thời gian, chi phí và sớm tham gia thị trường lao động.

Phát biểu tại lễ khai giảng, TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM đã nhắc lại những dấu ấn đạt được của trường trong năm học vừa qua. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh 9 nhiệm vụ trọng tâm mà trường sẽ thực hiện trong năm học mới.

Cụ thể, trường tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả để đáp ứng yêu cầu chiến lược phát triển Trường thành lập cơ sở trọng điểm đào tạo cán bộ pháp luật. Song song đó, nhà trường hoàn thiện nhân sự lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2025-2030, bảo đảm đủ nguồn lực quản trị, điều hành.

Trường sẽ sơ kết việc thực hiện đề án xây dựng cơ sở trọng điểm đào tạo cán bộ pháp luật và công bố lộ trình chuyển đổi thành ĐH Luật TP.HCM; rà soát và cải tiến chương trình đào tạo cử nhân luật phù hợp với chuẩn chương trình mới ban hành.

Nổi bật nhất là trường sẽ rút ngắn thời gian đào tạo đại học từ 4 năm xuống còn 3,5 năm, tổ chức thêm học kỳ hè để sinh viên có thể học vượt, sớm ra trường và gia nhập thị trường lao động. Cùng với đó, nhà trường đẩy mạnh kiểm định chất lượng, hoàn tất kiểm định các chương trình cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ.

Trong chiến lược dài hạn, theo TS Sơn, trường quyết tâm bước vào hành trình mới với đề án chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030, hướng tới hình thành đại học số tiên phong, ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo trong quản trị và đào tạo.

Về cơ sở vật chất, TS Sơn cho biết nhà trường sẽ tiếp tục khai thác và mở rộng cơ sở 3, khởi công phân hiệu Nha Trang, hoàn tất thủ tục thành lập phân hiệu miền Trung tại Quảng Trị, đồng thời nâng cấp cơ sở vật chất hiện hữu.

Bên cạnh việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, TS Lê Trường Sơn gửi gắm thông điệp đến sinh viên hãy bước vào năm học mới với tinh thần nhiệt huyết, khát vọng, biến khó khăn thành cơ hội và rèn luyện bản lĩnh của sinh viên trường trong kỷ nguyên hội nhập.

Với đội ngũ giảng viên, viên chức, ông bày tỏ sự tri ân trước những cống hiến bền bỉ, đồng thời kỳ vọng mỗi người tiếp tục đồng hành cùng nhà trường, giữ vững tinh thần đoàn kết và trách nhiệm để xây dựng trường hiện đại, năng động và hội nhập.