Rộn ràng khai giảng năm học mới ở đặc khu Trường Sa 05/09/2025 09:03

(PLO)- Lễ khai giảng ở Trường Sa không chỉ là ngày hội của thầy và trò, mà còn là minh chứng cho tình quân, dân gắn bó keo sơn.

Video: Khai giảng năm học mới ở Trường Sa

Hòa chung không khí khai giảng năm học 2025-2026 của cả nước, sáng 5-9, tiếng trống trường đã ngân vang trên các đảo Trường Sa, Song Tử Tây, Sinh Tồn và Đá Tây.

Các em nhỏ cùng bố mẹ, cán bộ chiến sĩ trên đảo Đá Tây tung tăng tới trường dự lễ khai giảng. Ảnh: NA

Trước ngày khai giảng, chính quyền địa phương, các đoàn thể, cán bộ, chiến sĩ cùng giáo viên, phụ huynh và học sinh đã chung tay vệ sinh môi trường, trang trí lớp học, chuẩn bị cho ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

Niềm vui tới trường trên Đặc khu Trường Sa. Ảnh: NA

Trong lễ khai giảng, trên sân trường rực rỡ cờ hoa, các em học sinh trong bộ đồng phục tinh tươm hân hoan bước vào năm học mới, trong niềm xúc động của cha mẹ, thầy cô và những người lính đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Cán bộ chiến sĩ biểu diễn nhân lễ Khai giảng. Ảnh: NA

Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa - vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, luôn đối mặt nhiều khó khăn về thời tiết, cơ sở vật chất và khoảng cách xa đất liền.

Học sinh đặc khu Trường Sa cất tiếng hát Quốc ca trong lễ khai giảng. Ảnh: NA

Bởi vậy, lễ khai giảng ở nơi đây mang ý nghĩa đặc biệt: khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với sự nghiệp giáo dục, tiếp thêm động lực để thầy và trò vượt khó, vươn lên.

Các em hào hứng bước vào năm học mới. Ảnh: NA

Tại buổi lễ, chỉ huy các đảo và lãnh đạo địa phương đã tặng quà, động viên thầy trò, bày tỏ niềm tin vào thế hệ trẻ Trường Sa - những mầm xanh luôn chăm ngoan, học giỏi, nuôi dưỡng khát vọng xây dựng quê hương, đất nước.

Cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và các cháu trên đảo Trường Sa chào đón năm học mới. Ảnh: NA

Lễ khai giảng trên quần đảo Trường Sa không chỉ là ngày hội của thầy và trò, mà còn là minh chứng cho tình quân - dân gắn bó, tô thắm thêm sắc màu tựu trường trên khắp mọi miền Tổ quốc.