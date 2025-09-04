Tất bật chuẩn bị cho lễ khai giảng đặc biệt 04/09/2025 17:09

(PLO)- Đề chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học thật đặc biệt, chiều nay (4-9), Trường THCS Tô Ký, xã Hóc Môn, đã lắp đặt 6 ti vi ngoài sân để học sinh tiện theo dõi.

Để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học 2025-2026, những ngày qua, các trường học trên địa bàn TP.HCM đã lên kế hoạch chi tiết để làm sao buổi lễ khai giảng đặc biệt năm nay thật trang trọng, quan trọng là đảm bảo đường truyền tiếp sóng ổn định.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng Trường THCS Tô Ký, xã Hóc Môn, cho biết trường vừa gắn xong 6 ti vi ngoài sân trường. Các màn hình ti vi có kèm theo các thiết bị đường truyền để đảm bảo học sinh theo dõi lễ khai giảng trực tuyến thông suốt.

Trường THCS Tô Ký thuê lắp đặt 6 ti vi để phục vụ cho lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: NTCC

“Năm học này, trường có 2.900 học sinh. Do sân không đủ chỗ nên lễ khai giảng ngày mai chỉ 100% học sinh khối 6 và khối 9 sẽ dự lễ, 2 khối còn lại, mỗi lớp cử 5 ban đại diện" - bà Hằng nói.

Bà Hằng cho biết theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, năm học này, sẽ tổ chức dạy học 2 buổi/ngày tại các đơn vị có điều kiện. Với tình hình hiện nay, trường chưa thể tổ chức dạy học 2 buổi/ngày vì không đủ phòng học.

“Trường chỉ tổ chức được 2 buổi/ngày dành cho học sinh lớp 9 theo dạng ôn tập tuyển sinh chứ chưa tổ chức chương trình nhà trường như các đơn vị khác. Hiện, trường cố gắng đảm bảo thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục phổ thông 2018” - bà Hằng nói.

Trước một năm học đặc biệt và một lễ khai giảng đặc biệt, bà Hằng chỉ mong tất cả học sinh trên địa bàn đều được đến trường và trong tương lai có thể học 2 buổi/ngày.

Trường Tiểu học Thạnh An, xã đảo Thạnh An, đã hoàn tất các công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới.

Cô trò Trường Tiểu học Thạnh An, xã Thạnh An, TP.HCM trong 1 tiết học. Ảnh: NTCC

Năm học này, trường có 256 học sinh. Trường tận dụng chiếc ti vi 75 inch để kết nối trực tuyến với lễ khai giảng ngoài Hà Nội.

“Chúng tôi đã kiểm tra các đường truyền cũng như thiết bị để đảm bảo học sinh, giáo viên, nhân viên đều được tham gia lễ khai giảng trực tuyến lẫn trực tiếp” - ông Lê Hữu Bình, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Tương tự, bà Huỳnh Thị Tuyết Hoa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Thọ, phường Tân Thới Hiệp, cho biết UBND phường cũng như cán bộ phòng văn hóa - xã hội đã đến khảo sát, kiểm tra các trường về việc tổ chức lễ khai giảng năm nay.

“Trường có màn hình led gắn với sân khấu ngoài trời nên không phải đi thuê thiết bị như các đơn vị khác” - bà Hoa nói.

Năm nay, tổng số học sinh của trường có 4.099 em. Trong khi sức chứa của sân trường chỉ khoảng 2.300 học sinh. Vì thế, trong lễ khai giảng ngày mai, chỉ có 100% học sinh buổi sáng tham dự đầy đủ. Còn đối với các lớp học buổi chiều, mỗi lớp chỉ cử đại diện 5 em tham dự.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM chỉ đạo hiệu trưởng các trường chuẩn bị thật kỹ cho lễ khai giảng, để ngày khai trường trở nên chỉn chu và ý nghĩa nhất. Năm nay, lễ khai giảng sẽ có sự tham dự và phát biểu của Tổng Bí thư, đồng thời ông cũng sẽ trực tiếp đánh trống khai trường.

Cạnh đó, Bộ GD&ĐT cũng phối hợp tổ chức kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục – tiền thân của Bộ GD&ĐT ngày nay. Do vậy, không khí của lễ khai giảng năm nay không đơn thuần là một lễ hội thường niên, mà còn gắn với nhiều sự kiện trọng đại có ý nghĩa lịch sử và chính trị sâu sắc.

“Vì vậy, tôi đề nghị tất cả các trường phải chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, từ cơ sở vật chất cho đến tinh thần học sinh, để đảm bảo các em có thể tham dự lễ khai giảng trực tuyến hoặc qua truyền hình một cách trọn vẹn nhất" - ông Hiếu nhấn mạnh.