Sở GD&ĐT TP.HCM đề xuất học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 11 ngày 18/12/2025 16:17

Chiều 18-12, tại buổi họp báo công bố thông tin về hoạt động giáo dục, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết đã thông tin về lịch nghỉ Tết Nguyên đán và lịch nghỉ Tết Dương lịch của học sinh TP.

Đối với lịch nghỉ Tết Dương lịch, ông Minh cho biết, Sở GD&ĐT TP đã ban hành văn bản chỉ đạo theo đó học sinh chỉ được nghỉ một ngày duy nhất vào thứ năm (ngày 1-1), thứ sáu ngày 2-1 các em đi học bình thường.

Đối với lịch nghỉ Tết Nguyên đán, Sở GD&ĐT TP.HCM đang đề xuất UBND TP.HCM cho học sinh nghỉ bắt đầu từ ngày 25 tháng Chạp (12-2-2026) đến mồng 6 tháng Giêng (22-2-2026). Như vậy, nếu kế hoạch được thông qua, học sinh TP.HCM sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán 11 ngày. Số ngày nghỉ tương đương với năm ngoái.

Tới thời điểm này, Hà Nội đã chốt lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ của học sinh.

Theo đó, học sinh, giáo viên sẽ nghỉ năm ngày chính thức theo quy định chung, gồm một ngày trước Tết và bốn ngày sau Tết, bắt đầu từ thứ hai ngày 16 (29 tháng Chạp) đến hết thứ sáu ngày 20/2/2026 (mùng 4 tháng Giêng).

Tuy nhiên, trước và sau kỳ nghỉ Tết đều là cuối tuần. Do đó, học sinh có thể nghỉ nhiều nhất 9 ngày, nếu không phải đi học sáng thứ bảy.

Theo khung kế hoạch năm học do Bộ GD&ĐT ban hành, học kỳ I kết thúc trước ngày 18-1-2026, hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước 31-5-2026.

Các trường xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30-6-2026. Việc tuyển sinh các lớp đầu cấp phải hoàn thành trước ngày 31-7-2026.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến diễn ra trong ngày 11 và 12-6.