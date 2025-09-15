TP.HCM dự kiến cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 2 tuần: Hợp lý! 15/09/2025 16:48

Tại buổi họp góp ý kế hoạch giáo dục phổ thông tuần qua, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết dự kiến học sinh sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán 2 tuần.

Cô trò Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường An Hội Tây vui mừng chào đón năm học mới. Ảnh: NGUYỆT NHI

Lên kế hoạch về quê ăn Tết

Thông tin được nghỉ Tết 2 tuần khiến nhiều học sinh vui mừng, phụ huynh thở phào và lên kế hoạch cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới.

Minh Anh, học sinh lớp 7 tại một trường THCS thuộc phường Tân Thới Hiệp vui mừng khi biết có thể nghỉ Tết 2 tuần.

“Năm ngoái, thời gian nghỉ Tết quá ngắn, quê em lại ở xa (PV - Nghệ An) nên em phải xin nghỉ sớm so với các bạn mấy hôm. Năm nay, khi được nghỉ 16 ngày, em sẽ có thêm thời gian chơi với ông bà, đi du lịch cùng gia đình" - Minh Anh nói.

Chị Nguyễn Lành, phường Tân Đông Hiệp, bày tỏ: “Học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 2 tuần là quá hợp lý. Như vậy, các con sẽ có thời gian về quê ăn Tết cùng ông bà, có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị” – chị Lành nói.

Chị Lành có 2 bé đang học THCS và 1 bé mẫu giáo. Quê chị Lành ở Nghệ An nên mỗi năm chỉ có thể về một lần vào dịp Tết. Từ TP.HCM về Nghệ An vào những ngày cận Tết, giá vé rất mắc lại khó mua. Cụ thể, vé máy bay một chiều cũng hơn 3 triệu đồng/vé, vé tàu giường nằm cùng hơn 2 triệu đồng/vé, vé xe khoảng 2 triệu đồng.

“Năm ngoái nghỉ Tết có 11 ngày khá cập rập trong khi chi phí đi lại khá tốn kém. Năm nay, các con có khả năng nghỉ tới 16 ngày nên dù thế nào tôi cũng thu xếp để đưa mấy đứa nhỏ về quê, về ăn tết với ông bà để hiểu về nét văn hóa ngày Tết ở quê” - chị Lành bày tỏ.

Chị Uyên Nguyễn (ngụ phường Gò Vấp) cũng đồng tình với lịch nghỉ Tết 2 tuần của Sở GD&ĐT. Tuy nhiên, điều chị Uyên lăn tăn là nghỉ nhiều thời gian trước tết hay sau Tết.

“Năm ngoái, trước Tết nghỉ quá nhiều đến mồng 6 phải đi học lại cũng cập rập cho phụ huynh. Bởi, có nhiều ngành nghề phải 26 âm lịch mới được nghỉ nên con nghỉ sớm cũng không thể về trước. Vì thế đa số học sinh, phụ huynh đều mong được nghỉ sau tết nhiều hơn vì có thời gian đi thăm họ hàng. Tôi mong nghỉ đến mồng 9, mồng 10 sẽ hợp lý hơn” - chị Uyên nói.

Nên công bố sớm để phụ huynh chủ động

Thầy Võ Kim Bảo, giáo viên Trường THCS Nguyễn Du, phường Bến Thành, đánh giá TP.HCM là siêu đô thị về giáo dục với số lượng học sinh lớn, đa số là dân nhập cư. Vì thế, tới ngày Tết, mọi người đều có xu hướng về quê, tìm về cội nguồn.

Việc nghỉ Tết Nguyên đán 2 tuần vừa đảm bảo khung thời gian năm học là 35 tuần, vừa kích cầu du lịch, vừa giúp học sinh phụ huynh có thời gian để về quê.

“Quá trình nghỉ Tết là cơ hội để các em học về lòng biết ơn, nhớ nguồn cội. Sau Tết, thầy cô luôn có cách khởi động lại không khí học tập để các em bắt nhịp được ngay. Do đó, tôi kính mong Sở GD&ĐT sớm có thông báo lịch nghỉ Tết để phụ huynh có sự chuẩn bị, nếu để cận Tết, việc mua vé gặp rất nhiều khó khăn” - thầy Bảo nói.

Ở góc độ quản lý, ông Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Luông, phường Bình Phú, cho rằng Sở GD&ĐT TP.HCM nên sớm tham mưu UBND TP và công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán sớm để phụ huynh chủ động cũng dễ dàng trong việc mua vé cũng như lên kế hoạch.

“TP.HCM là nơi dân cư tứ xứ đổ về lập nghiệp, hầu như ai cũng có quê xa, Tết muốn về thăm quê. Do đó, thời gian nghỉ 16 ngày cũng hợp lý và cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch học tập vì đến 31-5 mới kết thúc chương trình, các trường có thể linh động” - ông Cường nói thêm.