Bộ GD&ĐT đề xuất hiệu trưởng mầm non phải trực tiếp dạy trẻ 24/12/2025 16:19

(PLO)- Bộ GD&ĐT đề xuất hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường mầm non phải trực tiếp tham gia dạy trẻ nhằm nắm sát chương trình và nâng cao hiệu quả quản lý.

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non, thay thế Thông tư 48/2011 hiện hành.

Dự thảo quy định thời gian làm việc của giáo viên mầm non bao gồm: Giờ dạy trực tiếp trên lớp, thời gian chuẩn bị cho giờ dạy trên lớp, thời gian đón trẻ và trả trẻ, thời gian thực hiện các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu hoạt động nghề nghiệp. Thời gian làm việc phải bảo đảm 8 giờ/ngày và 40 giờ/tuần.

Cũng tại dự thảo, Bộ GD&ĐT đề xuất giảm định mức giờ dạy trực tiếp trên lớp đối với giáo viên dạy các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 2 buổi/ngày từ 6 giờ theo quy định hiện hành xuống còn 5 giờ 30 phút (không bao gồm thời gian đón và trả trẻ).

Điều chỉnh này nhằm tách biệt các hoạt động nghề nghiệp, giúp các cơ sở giáo dục mầm non thuận lợi hơn trong phân công và bố trí nhiệm vụ cho đội ngũ giáo viên.

Đối với giáo viên dạy các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 1 buổi/ngày, thời gian dạy trực tiếp trên lớp là 4 giờ (không bao gồm thời gian đón trẻ và trả trẻ).

Bộ GD&ĐT đề xuất giảm giờ dạy trực tiếp của giáo viên mầm non xuống còn 5,5 giờ/ngày. Ảnh minh hoạ: TT

Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, dự thảo quy định ngoài các nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phải trực tiếp tham gia dạy trẻ thay vì được lựa chọn giữa dạy trẻ hoặc dự giờ theo quy định hiện hành.

Theo đó, định mức giờ dạy trong 1 tuần đối với hiệu trưởng là 2 giờ, phó hiệu trưởng là 4 giờ.

Bộ GD&ĐT nhìn nhận định quy định này nhằm giúp hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nắm được nội dung, mục tiêu chương trình giáo dục nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý.

Đối với những vị trí việc làm không bố trí được người làm việc mà phải phân công giáo viên kiêm nhiệm thì trường được sử dụng giờ dạy để làm công việc đó. Cụ thể, giáo viên kiêm nhiệm vị trí việc làm hỗ trợ giáo dục người khuyết tật được giảm 2 giờ dạy/tuần.

Giáo viên kiêm nhiệm vị trí việc làm văn thư và giáo viên kiêm nhiệm vị trí việc làm thư viện (phụ trách cả phòng thư viện) đều được giảm 2 giờ dạy/tuần.

Dự thảo nêu rõ mỗi giáo viên không kiêm nhiệm quá 2 nhiệm vụ để đảm bảo tập trung cho các nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ.

Giáo viên trong thời gian tập sự được giảm 5 giờ dạy/tuần. Giáo viên nữ có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống được giảm 5 giờ dạy/tuần.

Giáo viên trong thời gian đi khám chữa bệnh được hiệu trưởng đồng ý và có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh không phải dạy bù và được tính dạy đủ định mức giờ dạy ngày hôm đó.

Đối với giáo viên dạy lớp có trẻ khuyết tật học hòa nhập, khi dạy đủ số giờ theo quy định, cứ có 1 trẻ khuyết tật/lớp, mỗi giáo viên được tính thêm 0,5 giờ dạy/ngày.

Giáo viên tham gia trông trẻ buổi trưa, nếu chưa nhận tiền thù lao có thể được quy đổi nhưng không quá 2 giờ dạy.

Dự thảo cũng bãi bỏ một số quy định về việc giảm định mức tiết dạy đối với thành viên hội đồng trường, ban chấp hành công đoàn để phù hợp với quy định hiện nay về việc bỏ hội đồng trường, công đoàn trong các cơ sở giáo dục công lập.