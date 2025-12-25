Kỷ luật hiệu phó vì cho học sinh quét rác giữa trời nắng 25/12/2025 16:22

(PLO)- Phó Hiệu trưởng một trường học ở Gia Lai vừa bị kỷ luật khiển trách, sau khi phụ huynh tố cáo bắt học sinh quét rác giữa trời nắng.

Ngày 25-12, ông Nguyễn Hoài Nguyên, Chủ tịch UBND xã Vạn Đức (tỉnh Gia Lai), cho biết Trường THCS Ân Thạnh đã xử lý kỷ luật khiển trách đối với ông Phạm Minh Trung, Phó Hiệu trưởng nhà trường do vi phạm các quy định nội bộ và vi phạm nghiêm trọng quy trình kiểm tra của Bộ GD&ĐT.

Theo đó, ông Lê Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường THCS Ân Thạnh cũng bị xử lý trách nhiệm bằng hình thức kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

UBND xã Vạn Đức kiểm tra và kết luận, ông Phạm Minh Trung đã vi phạm quy định của nhà trường về thời gian lao động của học sinh; vi phạm quy chế dạy học; có hành vi lạm quyền. Ngoài ra, ông Trung còn có hành vi thiếu chuẩn mực đạo đức nhà giáo.

Trường THCS Ân Thạnh.

Theo phản ánh của phụ huynh lớp 8A3 và 9A1: Ông Phạm Minh Trung, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ân Thạnh đã có hành vi quát nạt, không cho học sinh học tập trong giờ học, mà bắt các em quét rác ở sân trường giữa trưa nắng.

Cụ thể, khoảng 13 giờ 50 phút ngày 2-10, trong khi học sinh hai lớp 8A3 và 9A1 đang học tiết 1, ông Phạm Minh Trung bất ngờ vào lớp yêu cầu giáo viên dừng dạy, cho các em ra sân quét rác. Đồng thời, yêu cầu giáo viên dạy bù vào tiết 5, sáng 6-10.

Trong khi đó, buổi sáng các em đã vệ sinh sạch sẽ, đến chiều có lá rụng xuống sân trường. Riêng lớp 9A1 được phân công phụ trách hai khu vực cây đậu, không có nhiệm vụ quét sân trường.

Phụ huynh cho rằng, ông Phạm Minh Trung lạm quyền, xâm phạm đến quyền và lợi ích học sinh, xâm phạm đến danh dự và uy tín của giáo viên đang giảng dạy trên lớp, ứng xử thiếu chuẩn mực sư phạm.

Liên quan vụ việc này, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai đã chuyển đơn của phụ huynh có con em học tại hai lớp 8A3 và 9A1 đến Chủ tịch UBND xã Vạn Đức để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định.