Kỷ luật cảnh cáo đối với Giám đốc bệnh viện Da liễu TP Cần Thơ 27/10/2025 15:32

(PLO)- Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ quyết định thi hành kỷ luật hành chính đối với ông Lê Văn Đạt, Giám đốc bệnh viện Da liễu bằng hình thức cảnh cáo.

Chiều 27-10, Sở Y tế TP Cần Thơ đã ký quyết định thi hành kỷ luật hành chính bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Văn Đạt, Giám đốc bệnh viện Da liễu TP.

Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ ký quyết định thi hành kỷ luật hành chính đối với ông Lê Văn Đạt, Giám đốc bệnh viện Da liễu bằng hình thức cảnh cáo. Ảnh: BVDL

Trước đó, tháng 8-2025, UBND TP Cần Thơ ban hành kết luận thanh tra, xác định có bốn trong số bảy nội dung tố cáo ông Lê Văn Đạt, Giám đốc Bệnh viện Da liễu TP là đúng sự thật.

Cụ thể, nội dung thứ nhất, là ông Đạt có dấu hiệu bao che cho bà TDH trong việc đề xuất sử dụng mỹ phẩm để tiêm vào da bằng máy tiêm dưỡng chất. Nội dung đúng thứ hai là ông Đạt phân công bác sĩ HTTM khám, chữa bệnh khi người này không có chứng chỉ hành nghề.

Hai nội dung được xác định là tố cáo đúng còn lại, đó là: ông Đạt đã ký công văn thu hồi văn bản sai quy định và ký hợp đồng lao động với bà HHK không đúng quy định, gây ảnh hưởng tập thể.