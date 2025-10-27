Kỷ luật cảnh cáo đối với Giám đốc bệnh viện Da liễu TP Cần Thơ

Chiều 27-10, Sở Y tế TP Cần Thơ đã ký quyết định thi hành kỷ luật hành chính bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Văn Đạt, Giám đốc bệnh viện Da liễu TP.
Trước đó, tháng 8-2025, UBND TP Cần Thơ ban hành kết luận thanh tra, xác định có bốn trong số bảy nội dung tố cáo ông Lê Văn Đạt, Giám đốc Bệnh viện Da liễu TP là đúng sự thật.
Cụ thể, nội dung thứ nhất, là ông Đạt có dấu hiệu bao che cho bà TDH trong việc đề xuất sử dụng mỹ phẩm để tiêm vào da bằng máy tiêm dưỡng chất. Nội dung đúng thứ hai là ông Đạt phân công bác sĩ HTTM khám, chữa bệnh khi người này không có chứng chỉ hành nghề.
Hai nội dung được xác định là tố cáo đúng còn lại, đó là: ông Đạt đã ký công văn thu hồi văn bản sai quy định và ký hợp đồng lao động với bà HHK không đúng quy định, gây ảnh hưởng tập thể.
Liên quan đến các nội dung tố cáo ông Đạt, ngày 16-10, Công an TP Cần Thơ cho biết Cơ quan CSĐT đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Hiện tại, Công an TP đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ án theo quy định pháp luật.
Trước đó, từ kết quả xác minh tố cáo, Sở Y tế TP Cần Thơ đã xem xét, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với cá nhân, tập thể và Ban Giám đốc bệnh viện Da liễu theo thẩm quyền đối với các tồn tại, hạn chế.
Ngoài ra, Sở Y tế TP cũng đã chuyển hồ sơ, tài liệu sang Cơ quan CSĐT để làm rõ hành vi giả mạo chữ ký, con dấu của cơ quan quản lý nhà nước trong Phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH MTV TM HeCa.