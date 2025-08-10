Kết luận chính thức về các tố cáo Giám đốc bệnh viện da liễu Cần Thơ 10/08/2025 14:31

(PLO)- Dù chưa chỉ đạo thực hiện đầy đủ các biện pháp chuyên môn, nghiệp vụ nhưng Giám đốc bệnh viện da liễu Cần Thơ đã báo cáo Sở Y tế và giải trình việc đề xuất toa mẫu của cấp dưới là đúng.

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành kết luận thanh tra xác định có bốn trong số bảy nội dung tố cáo ông Lê Văn Đạt, Giám đốc Bệnh viện Da liễu TP là đúng sự thật.

Giám đốc có dấu hiệu bao che cấp dưới làm sai

Nội dung thứ nhất, kết luận xác định ông Đạt có dấu hiệu bao che cho bà TDH trong việc đề xuất sử dụng mỹ phẩm để tiêm vào da bằng máy tiêm dưỡng chất.

Cụ thể, bà H được giao phụ trách trực tiếp triển khai phương pháp điều trị bằng máy tiêm dưỡng chất và bà đã đề xuất toa mẫu gồm bốn loại mỹ phẩm nhưng không căn cứ vào hướng dẫn của nhà sản xuất. Ông Đạt biết thông tin sản phẩm là mỹ phẩm bôi trên da nhưng vẫn ký duyệt toa mẫu.

Kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ xác định có bốn trong số bảy nội dung tố cáo Giám đốc bệnh viện Da liễu TP là tố cáo đúng. Ảnh: CHÂU ANH

Khi có thông tin phản ánh, ông Đạt không chỉ đạo kiểm tra, làm rõ hoặc tổ chức họp hội đồng chuyên môn để đánh giá việc sử dụng mỹ phẩm tiêm vào da là đúng hay sai để có biện pháp xử lý. Dù chưa chỉ đạo thực hiện đầy đủ các biện pháp chuyên môn, nghiệp vụ nhưng ông Đạt đã báo cáo Sở Y tế và giải trình rằng việc đề xuất toa mẫu của bà H là đúng.

Thứ hai là nội dung tố cáo ông Đạt phân công bác sĩ HTTM khám, chữa bệnh khi người này không có chứng chỉ hành nghề.

Theo kết quả thanh tra, ông Đạt có chỉ đạo phân công cho bà M khám tư vấn xét nghiệm và khám các bệnh lý cơ bản về da. Tuy nhiên, trong thời gian khám chữa bệnh tại bệnh viện, bà M chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh liên quan đến chuyên ngành da liễu.

Ngoài ra, bà M dù là viên chức của một Trường đại học ở TP Cần Thơ, nhưng được bệnh viện chi hỗ trợ một số khoản khác không đúng quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, như thu nhập bổ sung, khen thưởng đột xuất, chi 25% từ nguồn khám chữa bệnh… với tổng số tiền hơn 82,5 triệu đồng.

Kết luận còn chỉ ra ông Đạt ký công văn thu hồi văn bản sai quy định và ký hợp đồng lao động với bà HHK không đúng quy định, gây ảnh hưởng tập thể.

Trong ba nội dung được xác định là tố cáo sai, đối với nội dung tố cáo ông Đạt chỉ đạo nhập mỹ phẩm của Công ty HeCa có giấy tờ không hợp lệ, nghi ngờ giả mạo, kết luận cũng đã chỉ ra vấn đề chưa phù hợp.

Theo đó, qua thanh tra cho thấy khi phát hiện dấu hiệu bất thường về nhãn mác theo báo cáo của Khoa dược, ông Đạt chưa báo cáo Sở Y tế hoặc liên hệ Cục quản lý Dược (Bộ Y tế) để xác minh, mà chỉ yêu cầu công ty cung cấp giấy tờ, hồ sơ xuất xứ của sản phẩm, từ đó không kiểm soát được chất lượng cũng như nguồn gốc của sản phẩm.

Kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm các cá nhân liên quan

Từ kết quả thanh tra, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu bệnh viện Da liễu TP kiểm tra, rà soát việc thanh toán các khoản đã chi sai cho hai cá nhân để thu hồi hoặc xử lý theo quy định.

Cạnh đó, thực hiện thu hồi và tiêu hủy toàn bộ mỹ phẩm có số phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm giả đang niêm phong tại bệnh viện (nếu có) sau khi có kết luận của Cơ quan CSĐT.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu Sở Y tế xem xét trách nhiệm, tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm các cá nhân liên quan. Ảnh: CHÂU ANH

Đồng thời, rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế của bệnh viện đảm bảo theo đúng quy định, phù hợp với hoạt động và tình hình thực tế tại đơn vị. Mặt khác, kiểm tra, rà soát toàn bộ thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng... đang được sử dụng và kinh doanh tại bệnh viện. Rà soát toàn bộ danh mục, quy trình kỹ thuật chuyên môn, đảm bảo an toàn và đúng quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng yêu cầu bệnh viện kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các cá nhân có hạn chế, thiếu sót qua kết quả giải quyết tố cáo. Ngoài ra, chấn chỉnh công tác quản lý, điều hành, đảm bảo thực hiện đúng nội quy, quy chế và không để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài như thời gian vừa qua, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện và của cơ quan quản lý nhà nước.