Đoàn giám sát của Quốc hội chỉ ra nhiều bất cập về môi trường ở TP Cần Thơ

Chiều 7-8, Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với UBND TP Cần Thơ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi luật bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành.
Kết luận buổi làm việc, ông Lê Quang Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, cho biết đoàn giám sát ghi nhận những kết quả như trong báo cáo của UBND TP Cần Thơ. Bên cạnh những kết quả tích cực, đoàn nhận thấy còn một số tồn tại trong việc ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan…
Cạnh đó, trên địa bàn TP còn có những bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt chưa hợp vệ sinh, chưa được xử lý triệt để và còn các bãi rác tạm của các trạm trung chuyển, điểm tập kết, các thiết bị, phương tiện thu gom, vận chuyển chưa đạt yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định.
Việc đầu tư hạ tầng để xử lý nước thải sinh hoạt đô thị để giải quyết các vấn đề ô nhiễm nước thải mặc dù được quan tâm nhưng còn bất cập.
Liên quan các khu, cụm công nghiệp, việc hoàn thành xây dựng các hệ thống xử lý nước thải cũng như lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục cũng chưa triển khai các yêu cầu đề ra.
Theo đó, đoàn giám sát đề nghị địa phương quan tâm sáu vấn đề. Trong đó, ông Lê Quang Huy đề nghị TP Cần Thơ chỉ đạo rà soát, đánh giá tổng thể các khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt đang vận hành, từ đó có các giải pháp xử lý triệt để ô nhiễm môi trường đang tồn tại, bảo đảm công khai minh bạch các thông tin về quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại địa phương...
Đối với các bãi chôn lấp không hợp vệ sinh, TP cần sớm có các giải pháp đầu tư để khắc phục và xử lý dứt điểm các bãi rác tạm, bãi chôn lấp không hợp vệ sinh, điểm tập trung rác thải tự phát. Song song đó, đẩy nhanh xây dựng các nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt có thu hồi năng lượng để giảm tỉ lệ rác thải chôn lấp.
Ông Huy cũng đề nghị TP Cần Thơ tiếp tục rà soát, bổ sung xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung, ưu tiên đầu tư tại các khu vực đô thị, khu dân cư nông thôn để bảo đảm yêu cầu kiểm soát ô nhiễm nước mặt; thống kê kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải ra sông, biển, tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường nước ở lưu vực sông Hậu…
Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết TP nghiêm túc tiếp thu các vấn đề đoàn giám sát nêu ra.
Theo ông Trần Văn Lâu, chủ trương của TP sau khi sáp nhập, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp sẽ khẩn trương lập lại quy hoạch mới của TP Cần Thơ theo hướng phát triển kinh tế xanh, thân thiện với môi trường và phải tạo ra môi trường sinh thái để phát triển du lịch phù hợp với đặc thù sông nước vùng ĐBSCL.
Đồng thời, kêu gọi đầu tư một số dự án xử lý sinh phẩm, phế phẩm ví dụ như nhà máy điện sinh khối, nhà máy đốt rác phát điện, dự án trồng rừng, các dự án thân thiện môi trường…
Bố trí hơn 1.243 tỉ cho công tác bảo vệ môi trường
Theo báo cáo của UBND TP Cần Thơ, giai đoạn 2022-2024, TP Cần Thơ (mới) đã bố trí ngân sách Nhà nước, từ nguồn sự nghiệp môi trường với tổng số tiền hơn 1.243 tỉ đồng cho công tác bảo vệ môi trường.
Tỉ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định đạt 85,8%, được xử lý bằng phương pháp đốt, đốt phát điện và chôn lấp hợp vệ sinh kết hợp ủ phân vi sinh.
Giai đoạn 2022-2024, thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở NN&MT) đã tổ chức thanh tra ở 1.167 cơ sở. Trong đó có 354 cơ sở phát hiện vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 15,64 tỉ đồng. Lực lượng phòng chống tội phạm về môi trường đã phát hiện và xử lý 289 vụ vi phạm về môi trường, khởi tố 14 vụ, 13 bị can...