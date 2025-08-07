Đoàn giám sát của Quốc hội chỉ ra nhiều bất cập về môi trường ở TP Cần Thơ 07/08/2025 19:52

(PLO)- Tại buổi làm việc với UBND TP Cần Thơ, đoàn giám sát về môi trường của Quốc hội đã chỉ ra nhiều bất cập về công tác bảo vệ môi trường, đáng chú nhất là các vấn đề thu gom, xử lý rác.

Chiều 7-8, Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với UBND TP Cần Thơ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi luật bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành.

Ông Lê Quang Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc với UBND TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Kết luận buổi làm việc, ông Lê Quang Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, cho biết đoàn giám sát ghi nhận những kết quả như trong báo cáo của UBND TP Cần Thơ. Bên cạnh những kết quả tích cực, đoàn nhận thấy còn một số tồn tại trong việc ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan…

Cạnh đó, trên địa bàn TP còn có những bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt chưa hợp vệ sinh, chưa được xử lý triệt để và còn các bãi rác tạm của các trạm trung chuyển, điểm tập kết, các thiết bị, phương tiện thu gom, vận chuyển chưa đạt yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định.

Việc đầu tư hạ tầng để xử lý nước thải sinh hoạt đô thị để giải quyết các vấn đề ô nhiễm nước thải mặc dù được quan tâm nhưng còn bất cập.

Liên quan các khu, cụm công nghiệp, việc hoàn thành xây dựng các hệ thống xử lý nước thải cũng như lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục cũng chưa triển khai các yêu cầu đề ra.

Theo đó, đoàn giám sát đề nghị địa phương quan tâm sáu vấn đề. Trong đó, ông Lê Quang Huy đề nghị TP Cần Thơ chỉ đạo rà soát, đánh giá tổng thể các khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt đang vận hành, từ đó có các giải pháp xử lý triệt để ô nhiễm môi trường đang tồn tại, bảo đảm công khai minh bạch các thông tin về quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại địa phương...

Đối với các bãi chôn lấp không hợp vệ sinh, TP cần sớm có các giải pháp đầu tư để khắc phục và xử lý dứt điểm các bãi rác tạm, bãi chôn lấp không hợp vệ sinh, điểm tập trung rác thải tự phát. Song song đó, đẩy nhanh xây dựng các nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt có thu hồi năng lượng để giảm tỉ lệ rác thải chôn lấp.

Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với UBND TP Cần Thơ chiều 7-8. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Huy cũng đề nghị TP Cần Thơ tiếp tục rà soát, bổ sung xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung, ưu tiên đầu tư tại các khu vực đô thị, khu dân cư nông thôn để bảo đảm yêu cầu kiểm soát ô nhiễm nước mặt; thống kê kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải ra sông, biển, tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường nước ở lưu vực sông Hậu…

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết TP nghiêm túc tiếp thu các vấn đề đoàn giám sát nêu ra.

Theo ông Trần Văn Lâu, chủ trương của TP sau khi sáp nhập, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp sẽ khẩn trương lập lại quy hoạch mới của TP Cần Thơ theo hướng phát triển kinh tế xanh, thân thiện với môi trường và phải tạo ra môi trường sinh thái để phát triển du lịch phù hợp với đặc thù sông nước vùng ĐBSCL.

Đồng thời, kêu gọi đầu tư một số dự án xử lý sinh phẩm, phế phẩm ví dụ như nhà máy điện sinh khối, nhà máy đốt rác phát điện, dự án trồng rừng, các dự án thân thiện môi trường…