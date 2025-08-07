Thủ tướng: Các địa phương nêu vướng mắc vận hành chính quyền 2 cấp để Trung ương tháo gỡ 07/08/2025 11:13

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các địa phương báo cáo ngay các khó khăn, vướng mắc về vận hành chính quyền địa phương hai cấp vừa qua để có giải pháp tháo gỡ ngay.

Sáng 7-8, Chính phủ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7 trực tuyến với 34 tỉnh, thành trên cả nước.

Phiên họp nhằm thảo luận, cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và bảy tháng đầu năm, phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai ba chương trình quốc gia; dự thảo nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp tổng thể ứng phó hiệu quả, kịp thời với chính sách thuế quan của Mỹ.

Phiên họp cũng báo cáo đánh giá tình hình tiến độ sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị hành chính và vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp…

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 trực tuyến với 34 tỉnh, thành trên cả nước. Ảnh: VGP

Kinh tế vĩ mô được ổn định, kiểm soát lạm phát

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý đã qua tháng 8, thời gian rất là nhanh, công việc rất nhiều, đòi hỏi rất cao vì vậy phải tăng tốc bứt phá.

Nhìn lại bảy tháng vừa qua, Thủ tướng cho biết chúng ta đã trải qua nhiều khó khăn, thách thức từ bên ngoài.

Về tình hình trong nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nêu lại việc các cấp, các ngành đã và đang triển khai rất tích cực nhiều công việc trọng tâm. Một là ổn định và thúc đẩy chính quyền hai cấp hoạt động có hiệu quả, thực chất. Hai là thúc đẩy tăng trưởng 8,3-8,5%, ứng phó với chính sách thuế quan của Hoa Kỳ và biến động của thị trường thế giới.

Ba là quyết liệt triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị mà Tổng Bí thư Tô Lâm nói là bộ tứ trụ cột, bước đầu có tín hiệu tốt.

Cạnh đó, tập trung tổ chức các ngày lễ lớn như 78 năm ngày Thương binh liệt sỹ, chuỗi sự kiện 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân, 80 năm ngày Quốc khánh. Công tác phòng chống thiên tai, khắc phục nhanh hậu quả bão số 3. Tập trung chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng…

Thủ tướng đề nghị phân tích các tình hình ngoài nước, trong nước tác động đến kinh tế, xã hội của nước ta như thế nào, có giải pháp gì.

“Trong bối cảnh hiện nay, dưới dự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc đồng bộ, tích cực chủ động, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của năm 2025 và các nhiệm vụ mà đã đặt ra trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” – người đứng đầu Chính phủ khẳng định và đánh giá "cơ bản đạt các mục tiêu đề ra".

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, kinh tế vĩ mô được ổn định, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng; nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài, bội chi ngân sách kiểm soát được trong giới hạn cho phép; các cân đối lớn đảm bảo...

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được chú trọng; an sinh xã hội được đảm bảo.

Tăng tốc, bứt phá từ nay đến cuối năm

Dù vậy, theo Thủ tướng, tình hình thế giới vẫn đang diễn tiến phức tạp, còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải chủ động thích ứng, linh hoạt, hiệu quả. "Nếu không chủ động, không nắm chắc tình hình thì rất bị động, mà đã bị động thì khó phát triển” – Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Ông cũng lưu ý về việc tập trung phát huy những động lực tăng trưởng mới bên cạnh việc duy trì các động lực tăng trưởng truyền thống; thể chế pháp luật, thủ tục hành chính vẫn còn rườm rà, vướng mắc; đời sống của một bộ phận nhân dân nhất là người nghèo, người sống ở biên giới, hải đảo còn khó khăn; thiên tai, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp...

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7. Ảnh tại điểm cầu TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Thủ tướng đề nghị các địa phương báo cáo ngay các khó khăn, vướng mắc về vận hành chính quyền địa phương hai cấp vừa qua để tháo gỡ ngay.

“Khi chuyển đổi trạng thái lớn, chúng ta không thể đòi hỏi sẽ trơn tru ngay được nhưng phải đồng bộ, không cầu toàn nhưng cũng không nóng vội, tinh thần là vừa làm vừa điều chỉnh, hoàn thiện dần” - Thủ tướng Phạm Minh Chính nói và lưu ý các nhiệm vụ, giải pháp về chính sách tiền tệ, tài khóa.

Theo ông, hai chính sách này phải hỗ trợ, bổ sung cho nhau để tạo nguồn lực cho sự phát triển. Bên cạnh đó, cần cắt giảm thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.

Thủ tướng cũng lưu ý đánh giá tình hình triển khai "bộ tứ trụ cột" của Bộ Chính trị, nhất là về phát triển kinh tế tư nhân; tiến độ thực hiện của các bộ, ngành, địa phương để giảm tối thiểu 30% thủ tục, điều kiện kinh doanh, chi phí tuân thủ.

Mặt khác, đánh giá tình hình triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; giải quyết những vấn đề dự án tồn đọng từ trước; chuẩn bị khánh thành, khởi công các công trình, dự án chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9…

Theo Thủ tướng, sau phiên họp này sẽ ban hành một nghị quyết đánh giá tình hình tháng 7 và bảy tháng, trên cơ sở đó đưa ra các nhiệm vụ giải pháp phù hợp, đảm bảo mục tiêu mà Đại hội XIII Đảng đã đề ra.