Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ thăm tổ viên an ninh trật tự bị thương khi làm nhiệm vụ 06/08/2025 15:53

(PLO)- Lãnh đạo Công an TP Cần Thơ đến bệnh viện thăm hỏi, hỗ trợ tổ viên Tổ an ninh trật tự bị thương trong lúc phối hợp tuần tra đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Ngày 6-8, Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cùng đoàn công tác đã đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương TP Cần Thơ thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho anh Bùi Tấn Tài, tổ viên Tổ An ninh trật tự (ANTT) cơ sở xã Đông Phước, bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Theo thông tin ban đầu, đêm 3-8, anh Bùi Tấn Tài phối hợp cùng lực lượng Công an xã tuần tra đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Trong lúc truy bắt 2 người điều khiển xe máy mang theo hung khí và có biểu hiện chống đối, anh Tài bị đạp vào hông xe mô tô, té ngã và bị gãy kín xương sườn phía sau, lệch đốt sống.

Tổ công tác đã kịp thời khống chế các đối tượng, đồng thời đưa anh Tài đến bệnh viện cấp cứu và điều trị.

Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cùng đoàn công tác thăm hỏi, động viên tổ viên ANTT bị thương khi làm nhiệm vụ

Thay mặt Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ, Đại tá Bùi Đức An trao phần quà hỗ trợ kịp thời cho gia đình anh Tài. Ảnh: CA

Tại bệnh viện, Đại tá Bùi Đức An đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên anh Tài và gia đình, đồng thời ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm của tổ viên ANTT trong thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá Đức An cho rằng đây là hình ảnh tiêu biểu cho tinh thần vì nhân dân phục vụ, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở.

Thay mặt Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ, Đại tá Bùi Đức An trao phần quà hỗ trợ kịp thời cho gia đình anh Tài, đồng thời chỉ đạo Công an xã Đông Phước tiếp tục quan tâm, hỗ trợ anh Tài điều trị, phục hồi sức khỏe.

Công an TP Cần Thơ khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho lực lượng ANTT cơ sở, để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ.