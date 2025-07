Công an TP Cần Thơ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/07/2025 09:58

(PLO)- Công an TP Cần Thơ tổ chức sinh hoạt chính trị, khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho gia đình chính sách, học sinh vượt khó và lực lượng an ninh cơ sở tại An Giang.

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2025), 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 – 19-8-2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 – 19-8-2025), Công an TP Cần Thơ đã tổ chức sinh hoạt chính trị tại Khu Di tích lịch sử An ninh Khu 9 (xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang).

Tại đây, cán bộ, chiến sĩ đã dâng hương, dâng hoa và thăm Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện lòng tri ân với những đóng góp của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đoàn viên thanh niên Công an TP Cần Thơ tìm hiểu lịch sử tại Khu di tích lịch sử An ninh Khu 9.

Công an TP Cần Thơ trao tặng xe đạp cùng các phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đại diện lãnh đạo Phòng Công tác chính trị, Công an TP Cần Thơ, trao tặng các phần quà cho lực lượng an ninh trật tự cơ sở.

Công an TP Cần Thơ cũng đã phối hợp các đơn vị đồng hành tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho 200 gia đình chính sách, người dân khó khăn, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt và lực lượng an ninh cơ sở tại xã Vĩnh Hoà, tỉnh An Giang.

Chương trình còn trao tặng 1.000 quyển tập và 10 xe đạp cho học sinh vượt khó học giỏi. Tổng giá trị hỗ trợ khoảng 370 triệu đồng.

Đây là một trong các hoạt động ý nghĩa, thiết thực trong chuỗi hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của ngành công an và đất nước.