Công an TP Cần Thơ: Phát huy vai trò nòng cốt trong mô hình mới 18/07/2025 17:24

Ngày 18-7, Công an TP Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, Công an TP thông báo các quyết định về chỉ định Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Công an TP Cần Thơ.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu tặng hoa chúc mừng Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Công an TP Cần Thơ.

Theo Công an TP Cần Thơ, sáu tháng đầu năm 2025, lực lượng Công an toàn thành phố đã triển khai đồng bộ các giải pháp, nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo để hoàn thành hiệu quả nhiều nhiệm vụ quan trọng, nhất là trong giai đoạn chuyển giao, sáp nhập và tiếp nhận thêm năm chức năng quản lý nhà nước từ các sở, ngành.

Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Trong kỳ, công an TP Cần Thơ đã bảo vệ an toàn 88 lượt hoạt động của lãnh đạo Trung ương, hơn 100 sự kiện chính trị - xã hội diễn ra trên địa bàn.

Tội phạm xâm phạm trật tự xã hội giảm 13,66% so với cùng kỳ; đã khởi tố 35 vụ phạm tội sử dụng công nghệ cao, 258 vụ phạm tội về kinh tế, tham nhũng, ma túy và môi trường; triệt xóa 379 điểm tệ nạn xã hội.

Tỉ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên hệ thống dịch vụ công đạt 86,95%. Đồng thời, công an thành phố đã hoàn thành triển khai hiệu quả năm nhiệm vụ mới như quản lý lý lịch tư pháp, an ninh mạng, an toàn hàng không, cấp GPLX và cai nghiện ma túy.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hoà, Giám đốc Công an TP Cần Thơ

Lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đạt kết quả tích cực, với hơn 47.400 trường hợp vi phạm bị xử lý, số vụ tai nạn giao thông giảm 7,2%. Công tác phòng cháy, chữa cháy được tăng cường, số vụ cháy kéo giảm 41,2%.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh với gần 2.900 cuộc tuyên truyền, xây dựng và duy trì hiệu quả hơn 220 mô hình, 1.888 tổ bảo vệ dân phố cơ sở.

Đặc biệt, sau khi tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền hai cấp, Công an TP Cần Thơ hiện có 29 đơn vị cấp phòng, 103 đơn vị Công an cấp xã và 2 Đồn Công an.

Công tác tổ chức, điều chuyển cán bộ được triển khai đồng bộ, giữ vững tinh thần, an ninh, trật tự trên toàn địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm, phạm pháp hình sự giảm 22,6%, tai nạn giao thông giảm 20% so với liền kề trước sáp nhập.

Công an TP Cần Thơ tiếp tục đặt mục tiêu xây dựng lực lượng trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu

Chủ tịch UBND TP Trần Văn Lâu ghi nhận, biểu dương những kết quả toàn diện của lực lượng Công an thành phố trong bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong quá trình sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính và triển khai mô hình tổ chức mới.

Chủ tịch TP Cần Thơ đánh giá cao vai trò nòng cốt của công an trong phòng chống tội phạm, cải cách hành chính, chuyển đổi số và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh kết quả đạt được, Chủ tịch UBND TP cũng chỉ ra một số chỉ tiêu chưa đạt và đề nghị toàn lực lượng tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, chủ động ứng phó với các thách thức an ninh, trật tự trong thời gian tới. Trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm 2025.

Cùng đó, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi các nguy cơ, yếu tố tiềm ẩn bất ổn về an ninh, trật tự; kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động kích động gây rối, phá hoại.

Công an phối hợp hiệu quả với các ngành chức năng tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp giải quyết nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả những vụ việc ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, không để trở thành “điểm nóng”, nhất là tình hình khiếu kiện, tranh chấp trong Nhân dân liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại các công trình, dự án trọng điểm của thành phố.

Giám đốc Công an TP Cần Thơ tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc

Dịp này Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã tặng giấy khen cho 7 tập thể và 13 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại Công an cấp tỉnh và các mặt công tác 6 tháng đầu năm 2025