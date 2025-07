Công an TP Cần Thơ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm 15/07/2025 10:36

(PLO)- Công an TP Cần Thơ vừa triển khai ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; đảm bảo an ninh, trật tự các ngày lễ lớn và đại hội Đảng bộ các cấp.

Sáng 15-7, tại Công viên Lưu Hữu Phước, Công an TP Cần Thơ tổ chức Lễ ra quân mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về trật tự xã hội, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIV của Đảng, kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân.

Dự lễ có Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu; cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành và cơ quan tư pháp thành phố.

Theo Công an TP Cần Thơ, đợt cao điểm diễn ra từ ngày 15-7 đến hết ngày 14-9. Mục tiêu là kéo giảm tội phạm, nâng cao tỉ lệ điều tra, xử lý vụ án và truy bắt người bị truy nã. Đây là hoạt động chính trị quan trọng, thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an thành phố trong đảm bảo an ninh, trật tự địa phương.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ.

Lực lượng Công an thành phố phấn đấu tỉ lệ điều tra, khám phá các vụ án đạt trên 75%, riêng các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 90% trở lên; tổ chức truy bắt quyết liệt các đối tượng truy nã đang lẩn trốn.

Trong quá trình thực hiện, các đơn vị phải đảm bảo an toàn cho lực lượng và người dân, chủ động chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ; thực hiện tốt chế độ chính sách, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, trao lệnh ra quân cho các đơn vị.

Công an TP Cần Thơ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm từ ngày 15-7 đến 14-9.

Tuyến trọng điểm: Quốc lộ 1A, 61, 61B, 61C, Nam Sông Hậu...

Công an TP Cần Thơ quyết tâm không để xảy ra vi phạm pháp luật kéo dài ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm, cảm hóa người có nguy cơ vi phạm pháp luật, xây dựng địa bàn an toàn.

Tiếp thu chỉ đạo, Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, yêu cầu toàn lực lượng Công an thành phố chính thức ra quân từ 8 giờ sáng 15-7, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, hướng đến chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và các sự kiện chính trị quan trọng sắp tới.